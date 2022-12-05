أحمد خميس



حاول وافد آسيوي الانتحار داخل مسجد في منطقة قرطبة من خلال طعن نفسه قبل السيطرة عليه من قبل المصلين. ووفق مصدر فإن الوافد دخل المسجد وحاول الانتحار من خلال طعن نفسه بسكين، وقد استطاع المصلون السيطرة عليه وانتزاع السكين من يده والاتصال برجال الإسعاف والأمن الذين حضروا، حيث تم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الصباح، حيث أدخل غرفة العناية المركزة.



من جانب آخر، عثر على جثة شبه متحللة في ساحة ترابية بالقرب من مبنى حكومي في الأحمدي، وتم استدعاء رجال الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي أمر بنقلها الى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة وهوية المتوفى.