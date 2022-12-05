

عبدالكريم العبدالله



أعادت وزارة الصحة تشكيل لجنة النظر في طلبات التنقلات للموظفين بين الادارات المركزية والمناطق بضوابط برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الادارية.

وتختص اللجنة بالالتزام بقواعد وشروط النقل، فضلا عن بحث طلبات النقل التي ترد اليها والبت فيها حسب حاجة العمل وما يتوافق مع طبيعة المرافق الصحية، سواء المنقول منها أو إليها، وبما يحقق عدالة التوزيع بقطاعات الوزارة المختلفة.

كما تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة وتحديد مدى الاستفادة من الموظف طالب النقل للجهة المنقول إليها على ضوء مسماه الوظيفي والمؤهلات والشهادات العلمية الحاصل عليها للحفاظ على حسن أداء الخدمة ومصلحة العمل.