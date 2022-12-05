رغم مطاردة لعنة الإصابات لعدد كبير من نجومه، يسعى منتخب البرازيل إلى مواصلة حلمه نحو استعادة لقب كأس العالم الغائب عن خزائنه منذ 20 عاما، حينما يواجه منتخب كوريا الجنوبية اليوم في دور الـ 16.



وقبل المواجهة المرتقبة التي ستجرى على ملعب (974)، تعرض 5 من نجوم «السامبا» للإصابة خلال البطولة، حيث كانت البداية مع أبرز نجومه نيمار، الذي تعرض لالتواء في كاحل القدم في بداية لقاءات البرازيل بالبطولة أمام صربيا، ما تسبب في غيابه عن مباراتي الفريق الأخريين بمرحلة المجموعات.



كما يعاني دانييلو وأليكس ساندرو من إصابة حرمتهما من اللعب أمام الكاميرون في آخر مباريات البرازيل بدور المجموعات، والتي شهدت إصابتين بالغتين في الركبة لكل من غابرييل خيسوس وأليكس تيليس، ليضطرا لعدم استكمال اللقاء.



وبينما يسابق نيمار الزمن للحاق بمواجهة كوريا الجنوبية، خاصة بعد مشاركته في تدريبات الفريق مؤخرا، فإن الشكوك ما زالت تحوم بشأن إمكانية مشاركة ساندرو ودانييلو في اللقاء، بينما تأكد غياب خيسوس وتيليس عن باقي مباريات البرازيل في المونديال.



ورغم تصدره ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، إلا أن أداء «السامبا» لم يكن مقنعا بما فيه الكفاية خلال مرحلة المجموعات، حيث افتتح مشواره في البطولة بالفوز 2-0 على صربيا، قبل أن يتغلب 1-0 على سويسرا بصعوبة بالغة في الجولة التالية.



وعقب ضمانه التأهل لمرحلة خروج المغلوب بالبطولة في الجولة الثانية، تلقى منتخب البرازيل هزيمة مباغتة 0-1 أمام منتخب الكاميرون في ختام لقاءاته بالدور الأول، لينال الخسارة الأولى في تاريخه أمام أحد المنتخبات الأفريقية بكأس العالم.



وتعد الخسارة أمام منتخب (الأسود غير المروضة) هي الأولى التي يتلقاها منتخب البرازيل في دور المجموعات بكأس العالم منذ 24 عاما، حيث تعود آخر هزيمة للفريق بهذا الدور إلى نسخة مونديال 1998 في فرنسا، عندما خسر 1-2 أمام النرويج.



واقتنص منتخب كوريا الجنوبية، الذي يشارك في المونديال للمرة الـ 11 في تاريخه والعاشرة على التوالي، بطاقة الترشح لدور الـ 16، بعدما خطف المركز الثاني بترتيب المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط.



وتعادل «محاربو التايغوك» من دون أهداف مع أوروغواي في مستهل لقاءاته بالمونديال، قبل أن يخسر 2-3 أمام غانا في الجولة الثانية، لكنه حقق مفاجأة مدوية في ختام لقاءاته بمرحلة المجموعات بالفوز 2-1 على البرتغال في اللحظات الأخيرة، لينتزع ورقة الترشح للأدوار الإقصائية للمرة الثالثة في تاريخه، من «السيليستي» الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الاستمرار في المسابقة.



وبينما ستكون هذه هي أول مواجهة بين البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم، فإن المنتخبين التقيا من قبل في 7 مواجهات ودية، كانت الأفضلية خلالها للمنتخب اللاتيني الذي حقق 6 انتصارات مقابل فوز وحيد فقط لمنافسه الآسيوي عام 1999.



يذكر أن الفائز من هذا اللقاء سيلتقي يوم الجمعة المقبل في الدور ربع النهائي بالمونديال مع الفائز من مباراة اليابان وكرواتيا.





أليسون.. الحارس المتفرج



يتمتع منتخب البرازيل بأحد أفضل خطوط الدفاع في مونديال 2022 حتى الآن، بموازاة مخزون لا ينضب من المهاجمين في صفوفه، لدرجة أن حارس مرماه أليسون بيكر لم يقم بأي تصدٍ قبل مواجهة كوريا الجنوبية اليوم في الدور ثمن النهائي.

الإحصائيات تؤكد ذلك بما لا يقبل الشك، ففي المباراتين اللتين انتهتا بفوز «السيليساو» على صربيا 2-0 ثم على سويسرا 1-0، لم يسدد المنافسان أي كرة باتجاه عرين أليسون، ما سمح للبرازيل بحسم تأهلها إلى الدور التالي مبكرا قبل خوض مباراتها في الجولة الثالثة ضد الكاميرون التي خسرتها 0-1، علما انها لعبتها بالتشكيلة الرديفة.

في مواجهة الكاميرون، وخلف دفاع معدل للغاية، شارك الحارس البديل إيدرسون وقد أبلى بلاء حسنا في التصدي لهجمات المنتخب الأفريقي، لكن شباكه منيت بهدف في الوقت بدل الضائع. لم يمنع هذا الهدف، البرازيل من أن تكون أفضل دفاع في المسابقة بالتساوي مع 5 منتخبات.



لكن النقطة السوداء ان المنتخب البرازيلي هو أحد الأدنى تسجيلا برصيد 3 أهداف فقط، بعيدا عن الأهداف الـ 9 التي سجلها كل من منتخبي إسبانيا وإنجلترا في دور المجموعات.



لكن البرازيل ربما تبني فريقها على أساس الدفاع كما يعترف كلاوديو تافاريل حارس المرمى السابق بطل العالم 1994، وهو الفريق الذي كان يملك دفاعا قويا عندما توج باللقب.



وقال تافاريل مدرب حراس المرمى في النسخة الحالية: «فريقنا يدافع بطريقة جيدة جدا. الأمر لا يتعلق فقط بمدافعينا او لاعبي الوسط، لأن المهاجمين يساهمون بذلك أيضا وهذا أمر إيجابي لدينا. عندما نمنع الفريق المنافس من خلق الفرص فهذا يؤكد على قوتنا».





تيتي: نيمار ودانيلو جاهزان وساندو مازال يتعافى وبينتو: سنلعب بحذر أمام أحد المرشحين للقب



أكد مدرب منتخب البرازيل تيتي أن المهاجم نيمار تدرب، وسيشارك مع أبطال العالم خمس مرات أمام كوريا، وذلك بعد تعافيه من إصابة في الكاحل.



وتعرض نيمار للإصابة خلال فوز البرازيل 2-0 على صربيا في افتتاح دور المجموعات، الأمر الذي أبعده عن الفوز 1-0 على سويسرا والهزيمة المفاجئة بالنتيجة ذاتها أمام الكاميرون، في واحدة من سلسلة من الإصابات بالفريق.



وقال تيتي في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس:«نيمار تدرب، وسيكون جاهزا للمباراة»، وتعرض نيمار لعدة مشاكل في قدمه اليمنى وخضع لجراحة قبل أربع سنوات لعلاج كسر في مشط القدم.

وجاءت أنباء عودة نيمار للتشكيلة الأساسية بعدما تلقى المدافع تياغو سيلفا سؤالا في مؤتمر صحافي بشأن إمكانية مشاركته في المباراة، لكن تيتي أمسك بالميكروفون ورد «نعم». واستبعد الثنائي أليكس تيليس وغابرييل جيسوس، الذي أصيب في الركبة أمام الكاميرون، من باقي مباريات البطولة، أمس السبت.



وذكر تيتي ان دانيلو جاهز أيضا للعودة أمام كوريا الجنوبية، لكن ساندو سيغيب، مضيفا: لايزال غير قادر على اللعب، ما يزال يتعافى.



وأكد تيتي أن عودة نيمار كانت بدعم تام من الجهاز الطبي والحالة البدنية للاعب كانت أولوية.



بدوره، أكد المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، البرتغالي باولو بينتو أن مباراة فريقه أمام البرازيل ستكون صعبة للغاية، منتقدا الوقت القصير الذي حصل عليه فريقه، من أجل الراحة قبل مواجهة البرازيل.



وقال خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة أمس: «حللنا المنتخب البرازيلي في مختلف المباريات، ونعرف مكامن القوة في صفوفه، وسننتهج إستراتيجية حذرة».

وأضاف ان اللاعبين يعرفون ما المطلوب منهم أمام «السيليساو»، لكن الفارق الزمني بين المباراة الأخيرة في دور المجموعات ومواجهة ثمن النهائي (72 ساعة)، وأرى ذلك غير منصف، لكن علينا تقبل قرارات «فيفا».



وذكر بينتو ان مواجهة البرتغال أرهقتنا بدنيا ومعنويا، ولم نتدرب إلا صباح أمس، وهو حمل كبير علينا التعامل معه، بينما غير المنتخب البرازيلي تشكيلته في المباراة الثالثة.



وختم: «المهمة صعبة للغاية، فليس سهلا مواجهة منتخبات قوية ومرشحة للفوز باللقب، ولم أقرر بعد تشكيلة المواجهة».



وقد تأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى دور الـ16، كوصيف للمجموعة الثامنة خلف البرتغال برصيد 4 نقاط، وبأفضلية فارق الأهداف عن المنتخب أوروغواي.







سون.. سلاح فعَّال



كان صاحب التمريرة الحاسمة الرائعة التي أهدت كوريا الجنوبية هدف الفوز القاتل 2-1 على البرتغال وبطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة في تاريخها.

يأمل هيونغ-مين سون في أن يحقق «محاربو تايغوك» «معجزة أخرى» أمام البرازيل بطلة العالم 5 مرات المرشحة لحصد نجمة سادسة في مونديال قطر.

بدت كوريا الجنوبية في طريقها للعودة إلى بلادها إلى حين تسجيل البديل هوانغ هي-تشان هدف الفوز في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع، لترافق البرتغال إلى ثمن النهائي وتطيح بالأوروغواي التي حققت تزامنا فوزا غير مجدٍ على غانا 2-0.

بهذا العبور، ضربت كوريا موعدا ناريا مع «سيليساو» اليوم في ستاد 974، سيكون الأول بين المنتخبين في بطولة رسمية.

لم يسجل بعد نجم توتنهام الانجليزي في مونديال قطر، لكنه مرر الكرة الحاسمة بطريقة رائعة بين كثافة مدافعين كانت الأغلى لمنتخبه الذي تأهل بفضل الأهداف المسجلة على حساب الأوروغواي بعد أن تعادلا نقاطا وبفارق الأهداف، علما أنهما تعادلا سلبا في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة.

لكن سون الذي يلعب بقناع على وجهه بعد جراحة خضع لها الشهر الفائت لمعالجة كسر حول عينه اليسرى، قال إنهم ليسوا مستعدين للعودة إلى الديار بعد.



وبعد دور أول كان عنوانه المفاجآت المدوية، يرغب الكوريون في تحقيق أخرى.



تولى مساعد المدرب البرتغالي سيرجيو كوستا الإشراف على المباراة ضد منتخب بلاده الجمعة بسبب إيقاف مواطنه المدرب باولو بينتو، إثر اعتراضه على الحكم في نهاية المواجهة الثانية التي خسرتها كوريا الجنوبية 3-2 ضد غانا.