سجل مهاجم فرنسا كيليان مبابي ثنائية ومرر كرة حاسمة لأوليفييه جيرو، لتخرج فرنسا حاملة اللقب بفوز مستحق على پولندا 3-1 أمس على ستاد «الثمامة»، وتبلغ الدور ربع النهائي.

افتتح جيرو التسجيل بتمريرة من مبابي (44) ليصبح افضل هداف في تاريخ منتخب بلاده مع 52 هدفا، قبل ان يضيف مبابي ثنائية جميلة (74 و90+1)، ورد هداف پولندا روبرت ليفاندوفسكي بهدف شرفي من ركلة جزاء في محاولته الثانية (90+9).

وهي المرة الثالثة تواليا التي يبلغ فيها المنتخب الفرنسي الدور ربع النهائي.

خاض قائد فرنسا وحارسها هوغو لوريس مباراته الرقم 142 على الصعيد الدولي، معادلا الرقم القياسي الوطني باسم المدافع السابق ليليان تورام، كما انه عادل رقم تييري هنري ونظيره فابيان بارتيز كأكثر اللاعبين تمثيلا لفرنسا في نهائيات كأس العالم مع 17 مباراة.

كانت الافضلية منذ البداية لفرنسا التي تحاول أن تصبح أول منتخب يحتفظ بلقبه منذ البرازيل عام 1962، وقام عثمان ديمبيلي بمجهود فردي وراوغ اكثر من مدافع وسدد لكن الحارس الپولندي أبعدها بسهولة (17)، وكانت أول فرصة پولندية عندما سدد ليفاندوفسكي على مشارف منطقة الجزاء لكنها مرت بجانب القائم الايمن (20).

ونجح المنتخب الفرنسي في فك شيفرة دفاع نظيره الپولندي عندما مرر مبابي كرة في العمق باتجاه جيرو الذي تخلص من مراقبه كاسرا مصيدة التسلل وسددها زاحفة بعيدا عن متناول شتشيزني (44).

وانفرد جيرو بالتالي بالرقم القياسي لعدد الاهداف في تاريخ المنتخب الفرنسي رافعا رصيده الى 52 هدفا في مباراته الرقم 117 بعد ان كان متساويا مع تييري هنري، والهدف هو الثالث لجيرو في هذه النسخة.

واستهلت فرنسا الشوط الثاني بالحصول على ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى اثر اعاقة ديمبيلي، فانبرى لها انطوان غريزمان لكن الحارس الپولندي ابعدها (48).

وحسم مبابي النتيجة في صالح منتخب بلاده بنسبة كبيرة عندما وصلته الكرة من ديمبيلي، فسيطر عليها قبل ان يطلقها قوية في سقف الشباك (74).

ونجح مبابي في اضافة الهدف الثالث لمنتخب بلاده بتسديدة لولبية في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

وانفرد مبابي في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 5 اهداف، ورفع رصيده في مختلف النهائيات الى 9 اهداف (بينها 4 في مونديال 2018)، ليعزز مركزه الثاني على صعيد منتخب بلاده بعد الرقم القياسي الموجود في حوزة جوست فونتين صاحب 13 هدفا سجلها في نسخة واحدة كانت عام 1958، كما انه الهدف الرقم 16 لمبابي في آخر 14 مباراة دولية.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لپولندا في الثواني الاخيرة من المباراة اثر لمسة يد لدايو أوباميكانو انبرى لها ليفاندوفسكي انقذها لوريس، لكن الحكم امر بإعادتها لخروج الحارس الفرنسي من مرماه مبكرا، فنجح الهداف الپولندي في ترجمتها في محاولته الثانية.

يذكر ان المباراة هي الثانية بين المنتخبين في النهائيات، كانت الأولى على المركزين الثالث والرابع في نسخة عام 1982 وانتهت بفوز پولندا 3-2.



جيرو الهداف التاريخي لفرنسا



أصبح أوليفييه جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 52 هدفا بعدما سجل هدفا لبلاده أمام پولندا. وكان جيرو (36 عاما) يتقاسم الرقم القياسي مع تييري هنري بعدما سجل هدفين في الفوز 4-1 على أستراليا في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة.



وكسر مهاجم ميلان الرقم القياسي في مباراته الدولية 117 مع فرنسا، بينما سجل هنري 51 هدفا في 123 مباراة في الفترة 1997-2010.

مبابي.. الأفضل للمرة الثانية

توج اللاعب الفرنسي كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام پولندا أمس، وجاء تتويج مبابي بجائزة الأفضل في المباراة بعد تألقه اللافت ونجاحه في تسجيل الهدفين الثاني والثالث لمنتخب «الديوك»، ليتصدر قائمة هدافي المونديال الحالي برصيد 5 أهداف حتى الآن، كما صنع الهدف الأول لزميليه أوليفييه جيرو، ليقود منتخب فرنسا للتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم.

وتعد هذه المرة الثانية خلال المونديال الحالي التي يتوج فيها كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما حصدها في لقاء فرنسا أمام الدانمارك في الجولة الثانية لدور المجموعات.





ديشامب: الهجمات المرتدة أزعجتنا



أبدى المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشامب سعادته الغامرة بما قدمه لاعبو فريقه أمام پولندا، وقال في تصريحات بعد المباراة «پولندا كانت منظمة للغاية، ولم يكن الأمر سهلا، بعدما لعبوا على الهجمات المرتدة، مما تسبب لنا في العديد من المشاكل، وأزعجنا كثيرا، ولكن في الشوط الثاني استطعنا إنهاء المباراة لصالحنا وسجلنا هدفين»، مضيفا «من الجيد المرور لدور الربع التالي، نحن مجموعة واحدة والفريق يلعب بروح واحدة».



وأشار ديشامب إلى أنه أجرى تعديلا تكتيكيا بين الشوطين سعيا لإيجاد مساحات، وتمكن مبابي وديمبلي من حل كثير من المشاكل التي تواجه الفريق، مضيفا «كنا مترابطين منذ بداية اللقاء، وبعد ذلك سارت النتيجة في صالحنا، نعيش فرحة كبيرة، سيكون لدينا المزيد من الوقت قبل المباراة القادمة، وسيكون بإمكاننا الاحتفال مع عائلاتنا التي ستحضر إلى قطر مثلما اتفقنا مع مسؤولي الاتحاد».