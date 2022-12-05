بدأ المنتخب الإسباني لكرة القدم استعداداته لمواجهة المنتخب المغربي غداً الثلاثاء في دور الـ 16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، من دون سيزار أزبيليكويتا وديفيد رايا.



وخاض مدافع تشلسي، وحارس فريق برينتفورد، مرانا على الدراجة الثابتة الموجودة في ملعب الجامعة بقطر.



في الوقت نفسه، أكمل المدير الفني لـ «لا روخا»، لويس إنريكي، التدريب بعدما حصل الفريق على راحة سلبية لمدة يوم. وتعرض أزبيليكويتا، الذي لعب بالتناوب مع لاعب ريال مدريد داني كارفاخال في مركز الظهير الأيمن، للإصابة في المباراة التي خسرها المنتخب الإسباني أمام نظيره الياباني 1-2.