قال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي، إن خطط التنقل وغيرها من الخطط التشغيلية لكأس العالم حققت نجاحا منقطع النظير وأثبتت فاعليتها خلال البطولة التي تقام للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط.



وقـــال الذوادي: «لا شك أن خطة المواصلات والتنقل والأعداد الكبيرة القادمة من الخارج واستخدامها المترو والمواصلات العامة كان أمر فيه نوع من التخوف قبل بدء المونديال، لكن مع بداية البطولة ومع مرور الأيام أثبتت فاعليتها ونجاحا كبيرا، ولذلك أشكر العاملين ليس فقط المسؤولين في خطة النقل ولكن جميع الشركاء المتواجدين والمساهمين في نجاح البطولة منقطع النظير الذي يحظى بإشادات كبيرة من الجميع».



وأضاف: «أقابل العديد من الأشخاص يؤكدون أن من أكثر عوامل نجاح البطولة هو قدرة الجماهير على مشاهدة أكثر من مباراة في اليوم، ومما لا شك فيه أن هناك عوامل كثيرة ناجحة في البطولة، ولكن الخطة الأولى التنقل وكيفية التنظيم في عملية دخول وخروج الجماهير للملاعب واستخدامهم المواصلات العامة، وهناك العديد من الأشخاص من دول جنوب أفريقيا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية حضروا مباريات كأس العالم وأكدوا أنها أفضل بطولة في التاريخ».