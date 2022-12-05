أبدى المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل سكالوني سعادته بالتأهل إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، مشيدا بالأجواء والدعم الجماهيري الذي يحظى به الفريق في أول مونديال يقام في العالم العربي. وقال سكالوني في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب الفوز على أستراليا 2-1 في دور الـ 16 أول من أمس: «نعم سعداء للغاية خاصة بالأداء الذي قدمناه في هذه المباراة، كانت مواجهة مليئة بالتحديات، فقد ضغطوا علينا وكانوا نشطين أكثر منا لفترات».



وحول ما إذا كان المنتخب الأرجنتيني قد استحق الفوز بعدد أكبر من الأهداف أمام أستراليا، وتأثير ذلك على الجماهير، قال سكالوني: «لا أعرف ما إذا كنا نستحق مزيدا من الأهداف أم لا، ولكن كرة القدم يدفع فيها دائما من يخطئ ضريبة عالية». وأضاف: «لا أعرف تحديدا مدى تأثير ذلك على الجماهير، لكن الجماهير تفهم كرة القدم، وتفهم ما فيها من لحظات حاسمة. الجمهور يفهم روح كرة القدم وأنه من الممكن أن نفوز أو نخسر». واختتم سكالوني حديثه قائلا: «نحن سعداء بهذا المنتخب وهذا الأداء، والجماهير كذلك، هنا نلعب وكأننا في الأرجنتين، هذا الدعم يشكل ذكريات جميلة سننقلها إلى الأرجنتين وسنحتفظ بها إلى الأبد».