عبدالكريم العبدالله

شكلت جمعية الجراحين الكويتية مجلس إدارتها الجديد برئاسة د.شهاب اكروف، و د.سليمان المزيدي-نائباً للرئيس ، و د.خالد الياقوت-أميناً للسر، و د.وضحة الياقوت-أمين الصندوق ، و 7 أعضاء مجلس ادارة وهم د.أيوب دكسن و د.أحمد الفودري ، و د.سعاد أبل و د.محسن الهاشمي ، فضلا عن د.عبدالله البدر و د.ناصر النصف و د.طلال القعود

وأعرب رئيس مجلس الادارة د.شهاب اكروف عن شكره وامتنانه لزملائه اعضاء مجلس الادارة السابقين ، مثنياً على ماحققوه من انجازات خلال فترة قصيره

بدوره قال أمين السر د.خالد الياقوت أن جمعية الجراحين الكويتية لن تدخر جهداً في تبني كل قضية تخص الاطباء الجراحين والمنتسبين للجمعية والتي تصب في مصلحة القضايا الصحية والجسد الطبي في دولة الكويت