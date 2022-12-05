مريم بندق

يغادر رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أرض الوطن بعد ظهر غد الثلاثاء متوجها إلى دولة قطر الشقيقة ، وذلك تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني لحضور جانب من مباريات كأس العالم.

وكان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قد استقبل في قصر السيف في شهر أكتوبر الماضي سفير دولة قطر الشقيقة لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود، حيث سلم سموه دعوة من رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم التي تقام في دولة قطر الشقيقة.