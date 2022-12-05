مريم بندق

توقعت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" أن يطلع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية و الاستثمار عبد الوهاب الرشيد مجلس الوزراء على إجراءات وبدائل إيداع المبالغ التي تغطي صرف كاش الإجازات في حسابات جميع الجهات بعد ان طمأنت الوزارة الجميع بأن المبالغ "مرصودة "بالكامل لدى وزارة المالية وجار العمل على استكمال الإجراءات بأسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات خلال أسبوع وان إيداع 40% من المبالغ كان لأسباب تنظيمية .

وكانت الوزارة قد أكدت انه تم توزيع مبلغ ال 300 مليون دينار من خلال إدراج الاعتمادات المالية للبدل النقدي في الجهات الحكومية المختلفة وفقا "للسيولة المتاحة في الاحتياطي العام"مع إمكانية النقل من الوفر الناتج في الباب الأول إلى بند البدل النقدي في نهاية السنة المالية ، وقد اتضح ان الموظفين طالبوا بسرعة الصرف .

وقد وعدت وزارة المالية بأنه سيتم " إدراج مبالغ سنوية للبدل النقدي في ميزانيات السنوات القادمة وفق احتياجات الجهات الحكومية".