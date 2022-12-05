تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة بشأن فتح باب النقل والندب بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لمدة شهر مرتين من كل عام.

وقال الحويلة في مقدمة اقتراحه، إن استمرار العمل بقرار وقف النقل والندب بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لسنوات خلق حالة من الجمود الوظيفي وأجواء وظيفية غير صحية تصطدم مع التوجهات الرامية لتعزيز القدرات الإنتاجية للجهات الحكومية، وتوجهات الدولة نحو تعزيز التنمية البشرية، وأدى ذلك إلى تعطيل طاقات وكفاءات وطنية في عدد من الوزارات، وحرمان وزارات أخرى بحاجة إلى مثل هذه الكفاءات من الاستفادة منها، في ظل معاناة قطاعات من نقص في بعض التخصصات، بينما يوجد فائض من هذه التخصصات في قطاعات أخرى، فإن الجمود الحالي يخالف المرونة الإدارية المطلوبة والأسس الصحيحة في الإدارة، فضلاً عن أنه يخلق تذمراً واحتقاناً وظيفياً لدى العديد من الموظفين مما قد يدفعهم إلى الاستقالة، سواء لعدم تحقيق طموحهم الوظيفي أو لوجود فرص أفضل للعطاء في الجهات الأخرى.

ونص الاقتراح على "فتح باب النقل والندب بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لمدة شهر مرتين من كل عام."