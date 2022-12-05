مريم بندق



علمت " الأنباء" أن ديوان الخدمة المدنية قرر فتح شاشات للجهات المعنية بمخرجات التعليم تتعلق بنظام التوظيف المركزي للاطلاع على التخصصات المرغوب فيها وغير المرغوب فيها بالجهات الحكومية، هذا إلى جانب أن الديوان يقوم بشكل دوري بمتابعة الجهات الحكومية بخصوص احتياجاتها السنوية من التخصصات العلمية المختلفة، ودراسة هذه الاحتياجات للتأكد من مدى ملاءمتها مع مجال العمل بالجهة، كما يقوم بمتابعة التخصصات العلمية الجديدة، والتي يمكن أن تواكب التطورات بسوق العمل، ومخاطبة الجهات المعنية بمخرجات التعليم لتوفير مثل هذه التخصصات و للمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة نحو هذا الموضوع.