مريم بندق

شددت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على أهمية العمل بكل الأدوات لإنجاز معاملات المواطنين، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل ركيزة لدعم تعاون السلطتين، داعية لفتح أبواب المسؤولين أمام أصحاب المعاملات وإبلاغهم في حالة وجود موانع قانونية أو إدارية حتى لا يعتقدوا بوقوع ظلم عليهم ومن ثم يلجأون إلى الشكوى والتذمر.



وقالت المصادر إن استحداث صندوق أو تشكيل فريق أو إطلاق نظام إلكتروني وليكن في الوزارات الخدماتية بداية سيفكك تدريجيا هذه المعضلة بعد ان يتم رصد الأسباب الحقيقية لتعطل إنجاز المعاملات وهل الأمر يحتاج إلى قرار أو توعية المسؤول أو أن المعاملة غير مستوفية الشروط؟



وثمنت المصادر خطوة وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاستثمار عبدالوهاب الرشيد بتشكيل فريق عمل يتلقى شكاوى ومقترحات وطلبات ومبادرات المواطنين ما أسهم في إنجاز أكثر من 1000 طلب، فضلا عن إطلاق بنك الكويت المركزي نظاما إلكترونيا لتلقي شكاوى وتظلمات عملاء البنوك المحلية.



وكانت «الأنباء» قد نشرت في 7 نوفمبر الماضي مقترحا باستحداث صندوق حكومي لتلقي وإنجاز المعاملات ومنع الاستجوابات.