لا يوجد أي بلاغات من الدفاع المدني والمنطقة معرّضة للزلازل بين الحين والآخر

دارين العلي

سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية يوم الاثنين، زلزالا بقوة 3 بمقياس ريختر بمنطقة المناقيش.

وحدث هذا الزلزال في تمام الساعة 10:51:22 صباحا بتوقيت الكويت، على عمق 8 كيلومتر بباطن الأرض.

واكد رئيس الشبكة د. عبدالله العنزي في تصريح خاص لـ"الأنباء"، ان الزلزال كان ضعيفا جدا وقلة من شعروا به في محيط منطقة الزلازال من بعض قطاعات القطاع النفطي.

واكد ان الدفاع المدني لم يبلغ عن أي بلاغات واردة اليه لحوادث نتجت عن الزلزال، مشيرا الى ان الزلزال كان على عمق كبير وبالتالي لم يكن مؤثرا.

ولفت الى ان منطقة المناقيش عادة ما تتعرض للزلازل بين الحين والآخر وتكون على أعماق ما بين 3 و5 كيلو متر إلا ان زلزال اليوم كان على عمق 8 كيلو، متوقعا عدم حدوث ارتدادات تذكر لهذا الزلزال وإذا ما حدثت ربما تكون أقل من درجة ومن الصعب تسجيلها.