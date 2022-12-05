وقع الجيش وأحزاب سياسية سودانية اليوم الاثنين اتفاقا إطاريا ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لمدة عامين وتنتهي بإجراء انتخابات، ويهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي اندلعت بعد انقلاب أكتوبر 2021.

وسيحد الاتفاق المبدئي من الدور الرسمي للجيش وسيضعه في إطار مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، لكنه يترك قضايا حساسة بما في ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن لمزيد من المحادثات.



وقد واجه الاتفاق بالفعل معارضة من جماعات الاحتجاج المناهضة للجيش والفصائل الإسلامية الموالية لنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في عام 2019.



وقال شاهد لـ«رويترز» إن احتجاجات اندلعت في منطقتين على الأقل بالعاصمة الخرطوم قبل مراسم التوقيع في القصر الرئاسي.



هذا، وردد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان هتاف «العسكر للثكنات» خلال خطابه أثناء مراسم توقيع الاتفاق الإطاري للانتقال السياسي.



واستخدم المحتجون هذا الهتاف للمطالبة بخروج الجيش من المشهد السياسي.