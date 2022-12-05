قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بالإنابة مسلم السبيعي اليوم الاثنين، إن "قضايا العنف ضد المرأة تعتبر من أخطر القضايا التي تهدد المجتمع".

جاء ذلك في تصريح صحافي للسبيعي على هامش مشاركته والوفد المرافق له في افتتاح فعالية الاعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة والمقامة في العاصمة الاماراتية أبو ظبي.

وأضاف السبيعي أن للمرأة دورا أساسيا ومتميزا ومكانة سامية في تطوير المجتمعات مؤكدا ان قضايا المرأة من القضايا الأساسية على المستوى العالمي.

وشدد على اهتمام دولة الكويت بقضايا المرأة والفتاة والذي يأتي ترسيخا لمبادئ الدستور الكويتي إذ اصبحت قضية حماية المرأة على رأس أولويات الكويت مشيرا الى اتخاذها العديد من التدابير والتشريعات التي تكفل للمرأة والفتاة حقوقهما القانونية والمجتمعية في جميع المجالات.

وانطلقت في العاصمة أبو ظبي في وقت سابق اليوم فعالية الاعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة برئاسة وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية حصة بو حميد والأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة ومشاركة نخبة من ممثلي الهيئات الأممية والآليات العربية الإقليمية والوطنية المعنية .

ويضم وفد وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الكويتية المشارك في الفعالية التي تعقد على مدى يومين بعنوان "الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة بين النص وسبل التنفيذ" إضافة الى السبيعي كلا من الامين العام للمجلس الاعلى لشؤون الأسرة بالتكليف فوزية الملحم ومدير إدارة رعاية الأحداث في الوزارة الدكتور جاسم الكندري.