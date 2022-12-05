منصور السلطان



تمكنت قيادة المطلاع التابعة لمديرية أمن الجهراء صباح امس من مداهمة مصنع للخمور المحلية في أحد مخيمات بر المطلاع يدار من قبل آسيويين.



وفي التفاصيل فإن معلومات وردت الى رجال امن قيادة المطلاع تفيد بوجود مخيم في بر المطلاع يدار من قبل آسيويين كمصنع للخمور المحلية، وبعد مراقبة وبحث وتحر والتأكد من المعلومات تمت مداهمة المخيم وضبط الآسيويين والعثور على مصنع مجهز بأدوات ومعدات خاصة لتصنيع الخمور، بالإضافة إلى عدد يفوق ألف قنينة خمر محلية جاهزة للبيع، بالاضافة الى براميل واحواض سباحة لتخزين الخمور.



وخلال التحقيق مع الآسيويين اعترفا بانهما وضعا المخيم منذ شهر وتم تجهيزه كمصنع للخمور انتاجه اليومي يفوق الألف قنينة يتم بيعها على الشباب في جميع المناطق بسعر 10 دنانير للقنينة.



وبعد استكمال التحقيق تمت احالتهما والمضبوطات إلى الجهات المختصة.