ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أتم اتفاقه مع نادي النصر السعودي للانضمام إلى صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية، وسيلعب في صفوفه بدايةً من 1 يناير المقبل بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

وسيحصل رونالدو على راتب سنوي يشمل مزايا إعلانية كبيرة، ليصل مجموع ما يتقاضاه في الموسم إلى حوالي 200 مليون يورو وفقًا للصحيفة الإسبانية.

ويشارك رونالدو حاليًا رفقة منتخب البرتغال في كأس العالم، وقد سجّل هدفًا في المباراة الأولى أمام غانا.

وفسخ رونالدو عقده مؤخرًا مع نادي مانشستر يونايتد بعد أن دخل في خلافات كبيرة مع الإدارة والجهاز الفني.

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 19 نقطة من 8 جولات، خلف الشباب المتصدر بـ 22 نقطة.

ويشرف الفرنسي رودي جارسيا على تدريب النصر، ويلعب في صفوفه الكاميروني فينسنت أبو بكر، ودافيد أوسبينا حارس مرمى منتخب كولومبيا، والإسباني ألفارو جونزاليس مدافع أوليمبيك مارسيليا السابق. ويضم الجهاز الفني للنصر 8 أفراد برتغاليين.