عبدالكريم العبدالله

شكرت الجمعية الطبية الكويتية وزير الصحة د.أحمد العوضي على دعمه وإقراره للزيادة المالية لمدربي البرامج الطبية في معهد الكويت للاختصاصات الطبية، ورفع عدد مقاعد القبول في برامج البورد المختلفة بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية.

وقال رئيس الجمعية الطبية د.إبراهيم الطوالة إن إقرار الزيادة المالية لمدربي البرامج التدريبية أصبح واقعا على يد وزير الصحة د.أحمد العوضي، خاصة أن المطالبات السابقة بالزيادة قوبلت بالرفض في عهد وزراء الصحة السابقين لأسباب غير منطقية، وأن ضعف المكافأة كان سببا رئيسيا في عزوف الأطباء المختصين عن المشاركة في التدريب والتي انعكست سلبا على أعداد المقبولين في البرامج التدريبية.