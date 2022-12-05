دارين العلي

اجتمعت لجنة اختبارات الوظائف الاشرافية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة امس برئاسة وكيلة الوزارة المساعدة مهى العسعوسي، حيث تمت مناقشة الأمور المتعلقة بالاماكن الشاغرة في الوظائف الاشرافية.

وقالت مصادر مطلعة ان هذه اللجنة ستعمل على حصر وتحديد الوظائف الاشرافية الشاغرة واستقبال طلبات التعيين واجراء الاختبارات وفق اللوائح والقوانين تمهيدا لتسكين الشواغر في الوزارة.

وقالت المصادر ان هناك عددا كبيرا من الادارات في الوزارة والتي تتم ادارتها بالتكليف او الندب، مشيرة الى ان التوجه هو تسكين الشواغر بالأصالة لدفع عجلة العمل في الادارات.