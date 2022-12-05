عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، صباح أمس الإثنين، في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان بما يلي:

استهل مجلس الوزراء اجتماعه بمناقشة بند شؤون مجلس الأمة، حيث استعرض ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي والتي تم فيها مناقشة الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة حمدان سالم العازمي، والموجه إلى وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني سليمان بوقماز.

وضمن هذا السياق، اطلع مجلس الوزراء على فحوى برقيتي التهنئة الموجهتين من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، إلى وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، واللتين تضمنتا إشادة سموهما بأداء الوزيرة خلال مناقشة الاستجواب المقدم لها، وبهذا الصدد نوه مجلس الوزراء بأجواء الديموقراطية التي اتسمت بها تلك الجلسة، وما أبداه الأخوة أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب من روح المسؤولية والتعبير عن ممارستهم الديموقراطية وقناعاتهم وفقا لمواد الدستور، مؤكدا التزام الحكومة المطلق بالديمقراطية التي تصب في مصلحة الوطن العليا وتؤدي إلى تحقيق الغايات الوطنية السامية، وعلى ضرورة بذل المزيد من التعاون للعمل على كل ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة المواطنين.

اتفاقية زراعية:

ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية الوزارية بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن التقرير السنوي الثاني عن أعمال وأنشطة وإنجازات وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2021/2022.

تأبين العدساني:

هذا وقد أبن مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى، رئيس مجلس الأمة الأسبق ووزير التخطيط الأسبق ووزير الأشغال العامة الأسبق محمد يوسف العدساني، والذي انتقل إلى جوار ربه يوم الأربعاء الماضي، مشيدا بمناقب الفقيد وجهوده المخلصة وإسهاماته الوطنية العديدة في مختلف المجالات والميادين أثناء تبوئه بكل جداره واقتدار العديد من المناصب الرفيعة، سائلا المولى عز وجل أن يرحمه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

تهنئة دولة الإمارات:

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحتين العربية والدولية، وبمناسبة الذكرى (51) للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي صادفت يوم الجمعة الماضي، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ/ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ولأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وإلى الشعب الإماراتي الشقيق، سائلا الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات العربية الشقيقة نعمة الأمن والأمان وأن يسدد خطاها لمزيد من التطور والتقدم والرخاء على مختلف الأصعدة والميادين.

تضامن مع باكستان ضد العنف:

ثم أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم المسلح الذي استهدف سفارة جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، ومحاولة اغتيال القائم بأعمال السفارة في العاصمة الأفغانية كابول، مشددا على موقف الكويت المناهض للعنف والإرهاب، ومؤكدا تضامن الكويت ووقوفها إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها.