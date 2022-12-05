أجرى اختصاصي جراحة السمنة والجهاز الهضمي وأورام القولون وجراحة الروبوت بمستشفى «الشيخ جابر الأحمد» د.مشاري المهنا بالتعاون مع استشاري جراحة سمنة من تايوان أول عملية تحويل مسار مصغر في الكويت والمنطقة باستخدام الروبوت الآلي.

وقال د.المهنا لـ «كونا» إن هذا الإنجاز الذي جاء خلال انعقاد المؤتمر الـ 13 الآسيوي لجراحة مرض السكري من النوع الثاني في مستشفى «الشيخ جابر الأحمد» يتماشى مع رؤية وزارة الصحة في تطوير المنظومة الصحية في البلاد وتقديم الرعاية المتميزة للمواطنين.

وأضاف أن الجراحة التي تكللت بالنجاح أجريت لمريض في العقد الخامس من العمر يعاني من تصلب بالشرايين وعدة أمراض مزمنة حيث إن للعملية دورا كبيرا في علاج الأمراض الأيضية.

وأفاد بأن عمليات تحويل المسار المصغر هي الأفضل عالميا في نتائج التحكم في السكر، لافتا إلى انها من أفضل عمليات السمنة في محاربة هذا المرض ومستشفى جابر يجري نحو 20 عملية من هذا النوع أسبوعيا.

وذكر أن ما بين 15 إلى 30% من المرضى الذين يجرون عمليات السمنة الأخرى يزداد وزنهم مرة أخرى مقارنة مع جراحات تحويل المسار.

وأعرب عن شكره لوزارة الصحة وقسم الجراحة ووحدة جراحة السمنة بمستشفى جابر لدورهما في تسخير كل الإمكانات من أجل إنجاح هذا المؤتمر فضلا عن توفيرهما كل ما يلزم للارتقاء بالمنظومة الصحية.