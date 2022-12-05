أكد الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس أن «جائزة الكويت للإبداع العاشرة» التي ستنطلق فعالياتها في 12 الجاري تحرص على رفع معايير صناعة الإعلان في الكويت والعالم العربي.

وقال الخميس، في بيان صحافي، إن الجائزة تتماشى مع المعايير الدولية لصقل مهارة العاملين في مجال صناعة الإعلان عبر إيجاد روح تنافسية إبداعية تسهم في تطوير الإمكانات الفنية والمهارية إلى جانب ترويج الأفكار الإيجابية والبناءة المستخدمة في المواد الإعلانية.

وأضاف أن «جائزة الكويت» التي تنظمها كل من هيئة الملتقى الإعلامي العربي والجمعية الكويتية للاعلام والاتصال وأكاديمية الإعلام المتكامل ونادي رقي لدعم الثقافة والإعلام اضافة إلى عدد من الجهات الخاصة سيشارك بها نحو 1081 مشاركا من مختلف الدول العربية.

وأفاد بأن لجنة التحكيم بالجائزة تتمتع بمستوى عال من المهنية والخبرة والتنوع وتضم عشرة أعضاء إعلاميين وأكاديميين ومتخصصين في صناعة الإعلام، مبينا أن تقييم المشاركات سيكون عبر مرحلتين يتم بالأولى تصفية الأعمال وتقييمها واختيار أفضلها لتتأهل إلى المرحلة الثانية والنهائية التي يعلن فيها عن الأعمال الفائزة بالجائزة.

وأوضح أنه تم هذا العام وضع معايير جديدة في اختيار الإعلانات الفائزة وفق فريق من المحكمين، مضيفا أن الجائزة تضم هذا العام عددا من الفئات التنافسية التي تجمع بين التميز في العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والإبداع والعلامة التجارية والبرامج التلفزيونية والإذاعية وبرامج اليوتيوب والتواصل الاجتماعي والإعلانات العربية.

ولفت الخميس الى ان هيئة الملتقى الإعلامي العربي ابتكرت هذا العام عددا من الجوائز وهي الإبداع في العلاقات العامة والإبداع في المسؤولية الاجتماعية والتميز في العلامة التجارية والدعاية والإعلان وسرعة النمو في عمليات التسويق الى جانب أفضل تطبيق إلكتروني وجائزة التميز في مجال الترفيه والتميز في وسائل التواصل الاجتماعي.

كما ابتكرت ايضا جوائز الإبداع الإعلاني والأعمال الوطنية والإبداع الفني والابتكار والمبادرات الإعلانية والمواقع الإلكترونية وشخصية العام الإعلامية بالإضافة الى الابداعات الأخرى.