جارٍ تنفيذ مشروع مركز تجميع 32 وصيانة الضغط في وارة.. ومرافق الإنتاج الجوراسي 4 و5

حفر 380 بئراً تطويرية واستكشافية وإصلاح ١١٧٥ بئراً وتسجيل اكتشاف جديد في حقل حومة





أحمد مغربي



كشفت شركة نفط الكويت عن ان البرامج الرأسمالية لتنفيذ المشاريع الكبرى قيد التنفيذ حاليا تبلغ 8.22 مليارات دينار بنهاية العام المالي الماضي 2021/2022، وذلك مقارنة بـ 7.9 مليارات دينار خلال العام المالي السابق 2020/2021، أي بنسبة ارتفاع بلغت 2.8%، وذلك لتنفيذ مجموعة ضخمة من المشاريع وصلت إلى إنشاء وتشغيل أكثر من 700 مشروع رأسمالي (حالي ومستقبلي).



وقالت «نفط الكويت» في بيانات، حصلت عليها «الأنباء»: إن ارتباطات شركة نفط الكويت المتعلقة بالإنفاق الرأسمالي المستقبلي الذي يتعلق بعقود محددة القيمة وأوامر شراء شهدت نموا خلال العام الماضي. وذكرت ان إجمالي أصول الشركة شهد كذلك نموا ليبلغ 17.2 مليار دينار مقارنة بنحو 16.5 مليار دينار، وذلك بعد دخول العديد من المشاريع الخدمة رسميا.



وكانت الشركة حققت صافي إيرادات بلغ 3.9 مليارات دينار بنهاية السنة المالية الماضية 2021/2022، علما أن تكلفة الإنتاج لدى الشركة بلغت 2.07 مليار دينار، ليبلغ إجمالي الربح أكثر من ملياري دينار، وصافي ربح تشغيلي بلغ 1.9 مليار دينار، فيما بلغ صافي الربح المحول للشركة الأم 535.6 مليون دينار مقارنة بـ 15.39 مليون دينار فقط في العام 2020/2021.



وتوضح الشركة أهم المشاريع الكبرى في مناطق العمليات، والتي ستساهم في تقديم الحلول التقنية والتغلب على صعوبات الإنتاج في السنوات القادمة، والوصول إلى هدف الإنتاج المطلوب حسب استراتيجية شركة نفط الكويت 2040 والمتمثلة في وحدات فصل في منطقة الصابرية وبحرة ووحدة الحقن لمركز التجميع 31 وحدات فصل في مركز التجميع 25 ووحدة الحقن لمركز التجميع 31، والمرحلة الثالثة من مشروع صيانة الضغط في وارة ومركز التجميع - 32 ومشروع صيانة الضغط في وارة، وتصميم خطوط أنابيب لشركة نفط الكويت لمشروع المصفاة الجديدة وتطوير الأسطول البحري ومشاريع الحفر لنحو 6 آبار استكشافية للتنقيب عن الهيدروكربونات في المياه الإقليمية الكويتية، ولمشاريع الغاز فإن الشركة لديها مشاريع تطوير مرافق الغاز الجوراسي الحالية 1.2 ومشروع 3، فضلا عن منشآت الغاز الجوراسي 4 و5.



وقالت انه منذ تأسيسها لنحو 9 عقود مضت، حافظت شركة نفط الكويت على موقعها الرائد في دعم مسيرة الكويت نحو التقدم والازدهار، ومع توجهنا نحو المستقبل، فإننا نهدف إلى مواصلة تحسين وتطوير قدراتنا التشغيلية من أجل الاستفادة الكاملة من مزايانا التنافسية من حيث صلتها بالتكنولوجيا والخبرات الفنية والقوى العاملة الماهرة لدينا.



وكشفت شركة نفط الكويت عن أنها واصلت مسيرتها المتقدمة في أنشطة الاستكشاف والإنتاج في الحقول، وقامت برفع طاقتها في مجال حفر وإصلاح الآبار، حيث تم حفر ما يعادل 380 بئرا تطويرية واستكشافية للنفط والغاز، وإصلاح ما يعادل 1175 بئرا. وسجلت نفط الكويت اكتشافا جديدا للنفط والغاز في حقل حومة، وطوال السنة المالية الماضية، واصلت الشركة اقتناء واستخدام شتى أنواع التقنيات المتقدمة في جميع جوانب برامجها الصناعية والإدارية، والتي تهدف إلى تعزيز الجودة وخفض التكاليف وتحسين أداء العمليات.





10 طموحات لعام 2022/2023



رصدت شركة نفط الكويت تنفيذ عدد من مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام، وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية، حيث تتطلع الشركة إلى الاستمرار في تنفيذ مشاريع معالجة المياه ورفع ضغط المكامن من أجل المساهمة في رفع الطاقة الإنتاجية للشركة. وفي هذا السياق، هناك العديد من المبادرات قيد العمل حاليا بهدف تحقيق التطلعات الاستراتيجية، والتي تتضمن ما يلي:



1- مواكبة مشاريع إزالة المياه في جنوب وشرق الكويت.



2- الاستمرار بتنفيذ الأعمال الإنشائية لمركز التجميع (32) في منطقة عمليات جنوب وشرق الكويت، وذلك للتعامل مع إنتاج النفط الحمضي من مكمن المناقيش في حقل برقان.



3- الاستمرار بتخفيض نسبة حرق الغاز إلى أقل من 1% على مستوى شركة نفط الكويت.



4- تنفيذ برنامج حفر مكثف لتطوير المكامن النفطية حديثة الاستكشاف.



5- التركيز على عمليات معالجة وضخ المياه للمكامن لرفع طاقتها الإنتاجية.



6- المحافظة على الطاقة الإنتاجية للغاز الحر ورفعها إلى 1 مليار قدم مكعبة، وذلك بتحسين إنتاجية وحدات الإنتاج الجوراسية الثلاث، بالإضافة إلى الاستمرار في مشروع المنشأتين الرابعة والخامسة خلال هذه السنة.



7- البدء بتنفيذ مشروع الحفر الاستكشافي البحري، وذلك ضمن عمليات الاستكشاف البرية والبحرية لدعم طاقة الشركة الإنتاجية.



8- الاستمرار بتعويض الكميات المنتجة من النفط والغاز عن طريق إضافة احتياطيات نفطية جديدة بنسبة لا تقل عن 100% لضمان استدامة الإنتاج.



9- تزويد مشروع مصفاة الزور بالكميات المطلوبة من النفط الثقيل ونفط التصدير الكويتي.



10- تنفيذ المبادرات لتقليل وترشيد المصروفات للميزانيات الرأسمالية والتشغيلية.