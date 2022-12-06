عبدالعزيز الفضلي



أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني عن الاستعانة بالوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التربية د.بدر بجاد المطيري مستشارا في مكتبه بعد أن قضى 10 سنوات في عمله وكيلا للقطاع القانوني.



جاء ذلك في كلمة للوزير العدواني على هامش حضوره صباح امس احتفالا نظمه موظفو القطاع القانوني بالوزارة بمناسبة انتهاء مهام الوكيل د.بدر المطيري بمشاركة قيادات الوزارة ومسؤوليها.



وعبر العدواني عن شعوره بالأسى لمغادرة المطيري الوزارة بعد انتهاء فترة عمله، لافتا الى انه في بداياته الأكاديمية كان من المتفوقين في كلية الحقوق وعمل بالوزارة لمدة 10 سنوات بالوزارة وشرف كل من عمل معه.



وأضاف: يؤسفني انني لم استطع العمل معه فترة طويلة وشرف لي ان يكون عضيدي بالعمل وكسبناه مستشارا في مكتبي ويبقى ابن الوزارة ومطلعا على كل ملفاتها، متمنيا له كل التوفيق والنجاح.



ولفت الى أن المحبة التي أراها في حرص الجميع على حضور هذا الحفل والاحتفاء به دليل على العلاقة الطيبة التي اكتسبها مع الجميع.



من جانبه، أعرب د.بدر المطيري عن تقديره وشكره لحضور العدواني حفل التكريم رغم انشغاله في اجتماع مجلس الوزراء، معربا عن تشرفه بالثقة الكبيرة التي أولاها إياه للاستعانة به مستشارا في مكتبه.



وأشاد المطيري ببادرة أسرة القطاع القانوني بتنظيم حفل تكريمه، مبينا أن الأسرة القانونية تعد نواة العمل في القطاع الذي سيستمر بهم وبجهودهم وخبراتهم التي أسسوها بسواعدهم منذ انطلاقة إنشاء القطاع من العدم حتى بات صرحا قانونيا ذا قيمة يعتمد عليه ليكون حصنا منيعا لتأمين سلامة وضع الوزارة القانوني.



من جهة اخرى، فوضت وزارة التربية بعض المديرين لتوقيع قرارات بدل الاجازات للعاملين بقطاعاتها المختلفة.



جاء ذلك في قرار اصدره وكيل وزارة التربية بالتكليف فيصل المقصيد وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث جاء فيه:



أولا: يفوض مدير إدارة الموارد البشرية بتوقيع قرارات البدل النقدي لرصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة للعاملين بديوان عام الوزارة.



ثانيا: يفوض مدراء عموم المناطق التعليمية بتوقيع قرارات البدل النقدي لرصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة للعاملين بديوان عام المنطقة.