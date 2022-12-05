أشاع الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" مشاعر الفرح والعزة والوطنية في أرجاء الأمسية الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ51، في درة العواصم مدينة أبوظبي، وتنقل مع الجمهور الكبير الحاضر "المكتمل العدد" بين مجموعة من الأغنيات الوطنية والعاطفية، مباركاً بذكرى تأسيس وقيام الدولة، قائلاً: "مساء الخير يا وطن .. مساء الخير على أهل هذا الوطن وكل من على هذه الارض الطيبة"، وأضاف: "أحييكم من دار زايد .. و نبارك للجميع بهذا اليوم اللي أعلن فيه الاتحاد الغالي لإماراتنا داعياً الله عز وجل أن يديم علينا نعَمه، وأن يحفظ دولتنا وقادتنا الكرام، ويوفقنا لما هو خير في مسيرة بناء الوطن وتقدمه.. وكل عام وانتم بخير"، شاكراً دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على جهودهم الكبيرة من أجل إخراج الحفل بالشكل الذي يليق بالمناسبة الغالية على قلوب الجميع.

وأدى الجسمي بعزفه المنفرد على آلة البيانو، النشيد الوطني الإماراتي، داعياً جميع الحضور مشاركته، حيث وقف الجمهور احتراماً وتقديراً مردداً معه كلمات النشيد المعبرة، وسط مشاعر كبيرة في حب الوطن.

ووسط هتاف كبير من جمهور أبوظبي في "الحصن"، قدم أغنية "حي بالشهامة" من الروائع الشعرية للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتنقل برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو د. سعيد كمال بين مجموعة من أغنياته، مشعلاً مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في نقل فقرات الحفل المتميز بين حماس الجمهور وتألق وسلطنة الجسمي في الغناء.

وكان حسين الجسمي قد التقى في كواليس المسرح مع أهل الصحافة والإعلام، وتحدث عن مشاعره الكبيرة وذكرياته مع هذه المناسبة الوطنية التي تعنى له الكثير، متمنياً لوطنه الإمارات وحكامها وشعبها دوام الخير والتقدم والسعادة.



