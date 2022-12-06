خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تراعي الحفاظ على الثروة القومية عند تنفيذ أي مشروعات جديدة سواء تتعلق بالطرق أو غيرها، وقال إن أي مشروع للطرق لابد أن يتفادى الأراضي الزراعية والوحدات السكنية حفاظا على الأراضي الزراعية والثروة العقارية وممتلكات المواطنين باعتبارها ثروة قومية.



وشدد الرئيس السيسي - في مداخلة خلال الجلسة الثانية لحفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية امس ـ على أنه لا يمكن إنشاء أي طريق يهدد باقتطاع أراض زراعية أيا كانت مساحتها ورغم أنها ملكية خاصة إلا أنها تعد ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، مضيفا «إنه عند إنشاء محور التعمير بالإسكندرية تجنبنا إزالة عدد كبير من العمارات السكنية التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من 10 طوابق حفاظا على ممتلكات المواطنين، وكان الحل بردم جزء من البحر، وأن الدولة تخطط لتلبية متطلبات المواطنين وفقا لمعدلات الزيادة السكانية وتعمل على تغيير حياة المواطنين نحو الأفضل في المناطق غير المخططة».



ووجه الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق للصيانة في المشروعات السكنية في «الأسمرات» و«البشايـر» و«أهالينا» وغيرها يكون تابعــــا لرئيــس مجلـس الوزراء وتخصــص عوائــد الأمــوال المتحصلــة منـه لصيانــة واستمرار كفاءة الوحدات السكنية والعمارات الموجودة في تلك المشروعات التي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين وعدم تدهور حالتها، وهى ليست مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات فقط ولكن كافة الجهات المعنية بتلك المشروعات وتقديم الخدمات بها، مشيرا إلى أهمية حصر الأرقام المحصلة من قاطني هذه الوحدات ووضعها في هذا الصندوق.

وطالب الرئيس السيسي، وزير الداخلية بإنشاء نقاط شرطية دائمة في تلك المناطق لتوفير الحماية والأمن لسكانها، لافتا إلى أن التطوير لا يقتصر فقط على الإنشاء بل تقديم كافة الخدمات اللازمة لسكان هذه الوحدات.



وتابع الرئيس: «في الإسكندرية هناك ما يقرب من 140 ألف وحدة سكنية والبرنامج مازال مستمرا ليصل إلى 200 ألف وحدة سكنية»، لافتا إلى أن نسبة الزيادة السكانية المتوقعة في الإسكندرية ستصل إلى نحو 500 ألف أو مليون نسمة خلال مدة زمنية ليست بالكبيرة، وبالتالي هذا يمثل ضغطا كبيرا على المرافق والبنية الأساسية.



ولفت الرئيس السيسي إلى أن الدولة اختارت الحفاظ على ثروتها من الأراضي القابلة للزراعة، وقال إن الدولة فكرت منذ عدة أعوام في أن يكون القوس الغربي لمحور التعمير والتي تبلغ مساحته 18 كيلو مترا وكانت به أراض زراعية، وتلك الأرض محور حديثنا من ضمنها 1500 فدان تحديدا وكانت أراضي برك، في ردمها وتخصيصها للمواطنين بتكلفة عالية إلا أننا فضلنا الحفاظ على هذه الأرض باعتبارها منطقة زراعية لها الترع والمصارف والطرق الخاصة بها إضافة إلى أن تربتها ذات جودة عالية.



وأشار إلى أنه لا يمكن أن تنفذ الدولة طريقا على مساحة ألف فدان أو 5 آلاف فدان «أراض زراعية» حتى إذا ترتب على ذلك تكلفة كبيرة، وقال «إن هذه هى النقطة الهامة، فالدولة حين تخطط لإقامة أي مشروع تضع في الاعتبار ثروتها القومية».



ولفت الرئيس إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع «مشارف العامرية» الذي تبلغ عدد وحداته 300 ألف وحدة سكنية تصل إلى 150 مليار جنيه، فعندما نتحدث عن هذه المرحلة التي تم فيها إقامة 150 ألف وحدة سكنية بالتأثيث تصل تكلفة الوحدة الواحدة إلى 500 ألف جنيه وهذه ثروة كبيرة للغاية يجب الحفاظ عليها وعدم إهدارها نتيجة غياب الصيانة والمتابعة، مطالبا بضرورة تعظيم هذه التكلفة بالحفاظ على هذه المنشآت.