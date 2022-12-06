

أطلقت مجموعة الخليج للتأمين، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع Circuit + Fitnessمهرجان GIG Battle Fitness للعام الثالث.



أقيم الحدث، الذي يعتبر أكبر فعاليات اللياقة البدنية في المنطقة، في الجزيرة الخضراء يومي 2 و3 ديسمبــــر 2022 بحضور أكثر من 2500 رياضي ومشاهد ومتطوع.

وقد شهد هذا اليوم الرياضي الطويل تنافس عدد كبير من الرياضيين في مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية، بما في ذلك مسابقة الكروسفيت، سباق حواجز 5 كيلومتر (سباق السارسان)، مباريات رفع الأثقال، منافسات الجمباز وسباق الأطفال ومنطقة الأنشطة.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي في مجموعة الخليج للتأمين خالد مشاري السنعوسي: يسر مجموعة الخليج للتأمين المشاركة بهذه الفرصة لدعم الرياضيين والارتقاء بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) إلى المستوى التالي من خلال مساعدة الأجيال القادمة على تأسيس حياة أكثر وعيا بالصحة.

لقد اكتسبت الرياضات التنافسية شعبية بين الشباب والشابات في الكويت في السنوات الأخيرة، لذا نأمل أن يساهم هذا الحدث في دعم نمط حياة أكثر نشاطا بين هذه الشريحة من المجتمع. كما نهنئ الرياضيين الفائزين ونثمن نتائج جميع الرياضيين المشاركين.



إن النجاح الكبير الذي حققه GIG Battle Fitness يأتي في إطار سعي المجموعة للتميز على صعيد المناسبات والأحداث، وقيامها بدور الراعي الرئيسي لهذا الحدث للعام الثالث على التوالي دليل جديد على العمل الدؤوب الذي تقوم به لدعم مثل هذه المناسبات والتطلع لتنظيم ورعاية المزيد من الفعاليات الناجحة في المستقبل.