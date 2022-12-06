

شهدت منافسات النسخة الأولى لبطولة الغانم لقفز الحواجز التي أقيمت منافساتها على مضمار مركز الكويت للفروسية منافسة قوية بين فرسان من جميع الأندية المحلية، وسجلت أرقاما قياسية في الحضور الجماهيري وفي عدد المشاركين في الأشواط حيث وصل عددهم في بعض الأشواط الى أكثر من 70 فارسا وفارسة وخصوصا في الفئة المتوسطة وهو أمر يبشر بمستقبل مبهر للفروسية، كما شهدت الأشواط المتقدمة ذات الارتفاعات العليا للحواجز أيضا مشاركة كبيرة من الفرسان في إشارة إلى الانتشار الأكبر لهذه الرياضة في المجتمع الكويتي رغم التكاليف الباهظة التي يتحملها الفرسان وأسرهم من جلب خيول عالمية وتوفير معسكرات صيفية طويلة.



ولفت مدير البطولة وعضو اللجنة المنظمة العليا الفارس جاسم الخلفان إلى الدعم الكبير المقدم من راعي البطولة جاسم عبدالعزيز الغانم، وصاحبة فكرة البطولة الفارسة بدرية جاسم الغانم، بالإضافة إلى حضور شخصيات مهمة ومنها بدرية يوسف الغانم وخولة يوسف الغانم والشيخ



د.إبراهيم الدعيج وطلال عبدالعزيز الغانم إلى مركز الكويت للفروسية لدعم الفرسان، الأمر الذي أثلج صدور المشاركين.



يذكر أن الفارس عبدالرحمن الفزيع نجح في الفوز بلقب النسخة الأولى للبطولة بتحقيق المركز الأول في شوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 140-145 سم.