ياسمين سلامة: نهدف إلى تعزيز مكانة «ABK Capital» كشركة استثمارية رائدة في الكويت

حسين شحرور: نعمل على القرب من عملائنا لأبعد الحدود لتلبية احتياجاتهم ومحاكاة تطلعاتهم



أعلنت شركة أهلي كابيتال للاستثمار، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي الكويتي، عن إطلاق علامتها التجارية الجديدة «ABK Capital»، وذلك تماشيا مع استراتيجية الشركة التي تهدف إلى إثراء تجربة عملائها من خلال فريق عملها الذي يتمتع بخبرات عريقة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول والثروات، فضلا عن الحلول والخدمات المبتكرة التي تعتزم الشركة طرحها، لتحدث بذلك تغييرا بارزا في علاقتها المستدامة مع عملائها في الكويت، في إطار عملية تحول متكاملة ضمن مجموعة البنك الأهلي الكويتي.



وفي هذه المناسبة، قالت نائب رئيس مجلس إدارة «ABK Capital» ياسمين سلامة: «نهدف إلى تعزيز مكانة ABK Capital كشركة استثمارية بارزة ورائدة في الكويت، حيث دأبت على مدار الستة عشر عاما الماضية، منذ تأسيسها، على تقديم قيمة مضافة لعملائنا ووضع احتياجاتهم المالية على رأس أولوياتنا».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ «ABK Capital» د.حسين شحرور: «نحن قريبون من عملائنا لأبعد الحدود لتلبية احتياجاتهم ومحاكاة تطلعاتهم لنقدم لهم مجموعة غنية من المنتجات والخدمات والحلول الاستثمارية التقليدية والبديلة، ونمنحهم فرصة الاستثمار في الأصول المحلية والإقليمية والعالمية بكل سهولة ويسر، لذا يأتي إطلاقنا للعلامة التجارية الجديدة تحفيزا لاستكمال مسيرة حافلة من الإنجازات».



وتعتبر «ABK Capital» شركة استثمارية رائدة في المنطقة كمزود لحلول إدارة الأصول والخدمات الاستشارية الاستثمارية ومقرها الرئيسي في الكويت، وهي شركة مساهمة كويتية مقفلة (ش.م.ك.م) تحت رقابة هيئة أسواق المال في الكويت.



وتعد إحدى الشركات التابعة للبنك الأهلي الكويتي، وركيزة أساسية ضمن خطة التوسع الإقليمية للبنك، التي تشمل كلا من الكويت ومصر والإمارات العربية المتحدة، وتفخر «ABK Capital» بتقديم مستوى عال من الشفافية والكفاءة والتفاني لجميع عملائها، كما توفر لهم حزمة واسعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية.