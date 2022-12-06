

تم تكريم مركز بورشه الكويت شركة بهبهاني للسيارات، على المستويين العالمي والإقليمي لمبادراته التسويقية والمبيعات المتميزة المتحققة عبر العديد من الحملات والتزامه بشراكته مع قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب «Exclusive Manufaktur» وحفل الإطلاق المبتكر لسيارة مكان الجديدة والحملة الترويجية لسيارة تايكان، تماشيا مع استراتيجية الكويت لتعزيز التحول للتنقل الكهربائي.



يذكر أن 10% فقط من مراكز بورشه في جميع أنحاء العالم هم شركاء لقسم بورشه للتصنيع حسب الطلب، الذي يوفر إمكانية تخصيص السيارات حسب الطلب ويقدم الاستشارات الشخصية للعملاء.



ومن بين 106 من الشركاء العالميين، حصل مركز بورشه الكويت على جائزتي أفضل أداء على مواقع التواصل الاجتماعي وأفضل حملة مبيعات من قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب.



وقال هاني مرعي، المدير العام لمركز بورشه الكويت: الشراكة مع قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب هي دليل على أننا نتجاوز الخدمات العادية لإرضاء عملائنا.

ويعتبر حصولنا على جائزتين مرموقتين من بورشه تقديرا كبيرا لجهودنا في تقديم حلول وخدمات مبتكرة لعملائنا.



وجاءت جائزة أفضل أداء على مواقع التواصل الاجتماعي لتكريم الفريق على الحملة الترويجية لبرنامج Paint To Sample التابع لقسم بورشه للتصنيع حسب الطلب، حيث توفر الحملة للعملاء مجموعة من الألوان من خلال مقطع فيديو يعرض خيارات التخصيص وفيلم آخر مميز لسيارة 911 تارجا 4S هيريتيدج دزاين.



من جانبه، أشار باتريك جالاس، مدير قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب في بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أن هذه الجائزة تعكس طبيعة منطقة الشرق الأوسط الخاصة ورغبة العملاء في الحصول على منتجات مصممة خصيصا حسب رغباتهم.

وأضاف: أتوجه بالتهنئة لمركز بورشه الكويت على هذا الإنجاز والتقدير الكبير وحصولهم على جائزتين من بين سبع جوائز كان يتنافس عليها 106 مراكز شريكة لقسم بورشه للتصنيع حسب الطلب على مستوى العالم.



إضافة إلى ذلك، تم تكريم مركز بورشه الكويت أيضا على المستوى الإقليمي، حيث فاز بجائزة الابتكار في أفكار التسويق لعام 2021 من بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا للمرة السادسة.



وأظهر هذا الإنجاز قدرة مركز بورشه الكويت على زيادة الوعي خلال المراحل الأولى لتبني التحول للتنقل الكهربائي في الكويت من خلال حملة على مواقع التواصل الاجتماعي طلبت من مالكي سيارة تايكان سرد قصص عن رحلة التحول إلى السيارات الكهربائية.



وأضاف مرعي: أصبح هؤلاء العملاء سفراء للعلامة التجارية من خلال نشر تجاربهم عبر الحملة.

وشهد المركز زيادة كبيرة في مبيعات تايكان الشهرية، ومع الأنشطة التسويقية واسعة النطاق على مدار العام، باع المركز أكثر من 45 سيارة تايكان.



جدير بالذكر أن مركز بورشه الكويت فاز أيضا بجائزة التميز التسويقي عن تعاونه مع العلامة التجارية المحلية للأزياء «رابتشر»، ليس فقط لنجاح الحملة التسويقية لسيارة مكان تحت شعار «مكان، يمناك بكل مكان»، ولكن أيضا لدعم رواد الأعمال الكويتيين الشباب.



واختتم مرعي حديثه قائلا: من خلال الحملة الرقمية واسعة النطاق والتي شملت دور السينما في الكويت، عرضنا مقطع الفيديو الخاص بالحملة 1428 مرة تقريبا على مدار ثلاثة أسابيع، وتم اختيار هذا الفيديو واحدا من أفضل 10 إعلانات بالسينما في المنطقة للعام الماضي عن طريق مجلة Campaign Middle East.

وقدمنا العديد من الهدايا التي تحمل العلامتين التجاريتين لبورشه ورابتشر مع كل سيارة مكان، ما ساعد على زيادة المبيعات ووصولها إلى 80 سيارة خلال فترة الحملة.