لا تنحصر منافع الفوز بكأس العالم الذي تحتضنه قطر في الأرباح المعنوية، وإنما تمتد إلى مكاسب مادية يحصل عليها اللاعبون كما الأندية المشاركة.



وخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نحو 700 مليون دولار من المدفوعات لـ 32 منتخبا وطنيا ومئات الأندية التي توفر للاعبين 440 مليون دولار من هذا المبلغ كجوائز بطولة، بما في ذلك 9 ملايين دولار لـ 16 منتخبا يتم إقصاؤها في مرحلة المجموعات، 13 مليون دولار للفرق التي تخرج من الدور الـ 16، ثم تتصاعد المبالغ إلى ذروتها بـ 30 مليون دولار للوصيف و42 مليون دولار للفائز بالكأس.



في حين أن الفائزين النهائيين سيحصلون على مبلغ كبير مقابل مساعيهم، ستحصل جميع الدول على 10 ملايين دولار من «فيفا» للمشاركة في مرحلة المجموعات، بالإضافة إلى مبلغ مليوني دولار مقدما لمعسكرات ما قبل البطولة والاستعدادات الأخرى.



ويحدد كل اتحاد وطني لكرة القدم كيفية توزيع هذه الأموال، ويشرح موقع «فوربس» أنه مثلا تم تحديد تعويضات الولايات المتحدة من خلال اتفاقية جماعية، وسيذهب جزء من الأموال إلى فريق السيدات في الولايات المتحدة، على الرغم من أنهن لا يلعبن في البطولة.



وسيحصل لاعبو المنتخب الأميركي للرجال على مكافأة قدرها 10 آلاف دولار عن كل مباراة في قطر، بينما سيتم توزيع 90% من مكافآت «فيفا» التي يكسبونها بالتساوي بين أعضاء منتخبي الرجال والسيدات.



وبالمقارنة، منحت كوريا الجنوبية مكافأة قدرها 15 ألف دولار تقريبا لكل لاعب عن كل مباراة، وستدفع لهم نحو 23 ألف دولار لكل فوز، وحصل اللاعبون أيضا على مكافأة قدرها 76 ألف دولار بعد تأهلهم إلى دور الـ 16 و150 ألف دولار مكافآت للوصول إلى ربع النهائي، بإجمالي يصل إلى 390 ألف دولار في حال فوز «محاربي التايغوك» بأعجوبة في جميع مبارياته.



وحصل اللاعبون الأستراليون على مكافأة بلغت نحو 150 ألف دولار وتقاسموا 50% من مكافأة وصولهم الى الدور الـ 16 قبل إقصائهم على يد الأرجنتين 1-2، وذلك وفقا لتقرير في «سيدني مورنينغ هيرالد».



يشرح موقع «ساينس آي بي» المتخصص أن الفريق الرابح في كأس العالم يختار كيف ينفق جائزته المالية بنفسه.



وغالبا يتم تقسيمها على شكل مكافآت للاعبين، بالإضافة إلى زيادة رواتب المدربين، وتحسين أو إنشاء المرافق الرياضية الجديدة.



وتتمتع معظم البلدان بمستوى معين من الرعاية الحكومية للرياضيين والفرق الوطنية، لذا فإن الفوز بميداليات إضافية وخاصة كأس العالم قد يؤدي إلى تحول في الميزانية، وتخصيص المزيد من الأموال لهذه الجهود.



يقوم الرياضيون الوطنيون الناجحون أيضا بتعميم الرياضة في بلد معين، ما يلهم المزيد من الشباب ليصبحوا رياضيين محترفين.



كما تتزايد قيمة اللاعبين في مجال الرعاية والإعلان، وتصبح الدول التي تفوز بكأس العالم من جديد على المسرح السياحي والاستثماري.