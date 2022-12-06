بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بين اللاعبين الأكثر مشيا طوال معظم المباريات، إلا أن هذه السمة لم تمنعه من أن يكون الأذكى بين أقرانه وتحطيم دفاعات المنافس ليقود «التانغو» إلى الدور ربع النهائي في المونديال.



وبحسب إحصائيات الاتحاد الدولي (لإيفا)، أدرج اسم ميسي ضمن المراكز العشرة الاولى في لائحة اللاعبين الأكثر سيرا، كما تظهر المباريات الأربع التي خاضها في كأس العالم.



وحده المهاجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما) تفوق على ميسي في المونديال في هذا المضمار اذ اجتاز 5202 مترا سيرا أمام السعودية، مقابل 4998 مترا لميسي أمام المكسيك.

وخلال مواجهة الارجنتين وپولندا سار ميسي 4736 متر مقابل 4829 مترا لليفاندوفسكي، لذا تساءل البعض: ميسي متعب أم مجرد لاعب اعتاد على السير بدلا من الجري؟



لا تبدو الارقام مهمة بالنسبة لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، فهو أحرز جائزة أفضل لاعب في المباراة مرتين، وقد ساهم في تسجيل 3 أهداف، منها هدفان حاسمان في الفوز على المكسيك 2-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات، واستراليا 2-1 في ثمن النهائي في مباراته الألف في مسيرته حين سجل للمرة الاولى في الأدوار الإقصائية، كما أهدر ركلة جزاء أمام پولندا 2-0.



ورأى مدافع انجلترا السابق ريو فرديناند الذي يعمل محللا لقناة «بي تي سبور» أن أداء ميسي أمام أستراليا هو «أفضل ما رأيناه في كأس العالم حتى الآن، بفارق كبير».



وقد اجتاز ميسي في مباراة فك خلالها شيفرة دفاع أستراليا بافتتاحه التسجيل وتسديده 6 كرات على المرمى، 8.59 كم، في ثاني أدنى معدل للاعب أساسي، منها 4.75 كم سيرا.



في المقابل، أشارت قناة «بي بي سي» الرياضية قبل مباراة الأرجنتين أمام استراليا أن ميسي يحتل أحد المراكز الثلاثة الاولى كأكثر من يجتاز مساحات سيرا: سار تواليا في مبارياته الثلاث الاولى 4.99 كم و4.73 كم و4.62 كم!



وأوضح مدربه السابق الاسباني بيب غوارديولا أن ميسي لا يكتفي فقط بالسير من دون فعل أي شيء، ولا يشعر بالخمول حتى عندما يمشي.. انه يعرف بالضبط ما سيحدث.

ورأسه في حركة دائمة، يبحث عن نقاط الضعف في الدفاع وبعد 5 أو 10 دقائق، يملك الخريطة في ذهنه ليعرف بالضبط ما هي المساحات والمشهد».



ووصف غوارديولا ما يفعله اللاعب الارجنتيني بـ«أشبه بكوني في غابة وعلي أن أقاوم للبقاء على قيد الحياة. يعرف انه اذا ما تحرك هنا أو هناك أو هنالك، سيحصل على مزيد من المساحة للهجوم».



ولكن هذا لا يعني أن ميسي لا يتدخل في اللعب عندما تفرض عليه إيقاع المباراة هذا التحدي، اذ قال فرديناند بعد نهاية مواجهة أستراليا «يكاد يوحي للجميع أنه لم يكن مهتما بما يحصل، ولكن فجأة يعود على قيد الحياة، وما يمكنه القيام به هو فتح المباراة من أي مركز في الملعب. هذا هو الفارق بينه وبين الآخرين».



«البرغوث»: خروج ألمانيا المبكر أدهشني



أعرب نجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي عن دهشته من الخروج المبكر للمنتخب الألماني من مونديال قطر، وقال في تصريحات لصحيفة «أوليه» الأرجنتينية الرياضية: «نعم، اندهشت»، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع إخفاقا مبكرا آخر للمنتخب الألماني في المونديال. وودع المنتخب الألماني المونديال من الدور الأول (دور المجموعات) للنسخة الثانية على التوالي.



وذكر ميسي ان المنتخب الألماني يضم بين صفوفه عددا من اللاعبين المهمين، كما أنه فريق شاب، مبينا ان المنتخب الألماني دائما بين أفضل الفرق.

وخلال مسيرة ميسي مع المنتخب الأرجنتيني، خسر الفريق أمام المنتخب الألماني 3 مرات في كأس العالم، وكان ذلك في دور الـ 8 بكل من نسختي 2006 و2010 وفي نهائي البطولة بنسخة 2014.



وأشار ميسي إلى أن عدم وصول المنتخب الألماني للأدوار الإقصائية في المونديال للنسخة الثانية كان مفاجأة بالنسبة له كما يؤكد مدى صعوبة وقوة المونديال الحالي. وقال: «يوضح هذا أيضا أن اسم الفريق ليس مهما».



وسافر ميسي مع المنتخب الأرجنتيني إلى قطر بعد 36 مباراة متتالية حافظ فيها الفريق على سجله خاليا من الهزائم، وكان على بعد مباراة واحدة من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم المنتخب الإيطالي (37 مباراة متتالية بلا هزيمة)، ولكن تعرض للهزيمة في مباراته الأولى بالمونديال الحالي أمام المنتخب السعودي 1-2.



وبعدها، فاز المنتخب الأرجنتيني في مباراتيه التاليتين بدور المجموعات على منتخبي المكسيك وپولندا بالنتيجة نفسها 2-0 ليتأهل إلى الدور الثاني، الذي تغلب فيه على نظيره الأسترالي 2-1.