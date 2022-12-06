ترأس رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد، صباح أمس، الاجتماع التنسيقي الأول لتمرين «شامل 8» والذي انعقد في مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام بحضور نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر وممثلي 34 جهة حكومية، وتناول الاجتماع سيناريو القيادة المشتركة لإدارة الأزمات والكوارث.



هذا، ورحب الفريق المكراد بالجهات المشاركة لاهتمامها في مثل هذا الحدث الذي يتكرر كل سنة ويتم من خلاله العمل على تطوير الكوادر البشرية للتعامل الفعال مع الأزمات بمختلف ظروفها.



بدوره، أكد نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر، أن تمرين «شامل 8» امتداد للتمارين السابقة التي تحظى برعاية واهتمام القيادة العليا، وأضاف أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات المشاركة وتبادل المعلومات ومعرفة القدرات الخاصة بكل جهة، ما يعكس سرعة الاستجابة وتطوير مفهوم الاستجابة والاستباقية لإدارة الطوارئ والأزمات.



وتضمن الاجتماع شرحا تفصيليا اطلعت عليه الجهات المشاركة عن معاضل التمرين التي سيتم تنفيذها وفقا للسيناريو العام «القيادة المشتركة لإدارة الأزمات والكوارث».