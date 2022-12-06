بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر امس العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك وتنميته في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، وذلك في إطار أواصر الأخوة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين والحرص المشترك على ترسيخها.



وقالت وكالة الانباء الاماراتية «وام» ان ذلك جاء خلال المحادثات الرسمية التي عقدها الجانبان في الديوان الأميري في العاصمة القطرية الدوحة.



ورحب أمير قطر في بداية اللقاء بالرئيس الاماراتي في بلده وبين أهله وهنأه بمناسبة احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 51، متمنيا للإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار في ظل قيادته، وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والدفع بها إلى مستويات أرحب.

فيما جدد الشيخ محمد بن زايد التهنئة لأخيه الشيخ تميم بن حمد والشعب القطري بنجاح استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تعد نجاحا وفخرا لجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي عامة، مشيرا إلى أن نجاح دولة قطر في استضافة هذه الفعالية العالمية يجسد قدرة أبناء المنطقة والدول العربية على استضافة مختلف الأحداث العالمية وتنظيمها بنجاح وكفاءة كبيرين.



وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تنميتها ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع من التعاون المثمر، بما يعود بالخير والازدهار على البلدين، ويخدم مصالحهما المشتركة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.



كما بحث الشيخ محمد بن زايد والشيخ تميم بن حمد أهمية تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطلعاتها نحو التنمية والتقدم والرخاء.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.



وأقام أمير قطر مأدبة غداء تكريما لرئيس الامارات والوفد المرافق.

وقالت وكالة الانباء القطرية «قنا» ان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اعرب خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت في الديوان الأميري امس، عن تطلعه في أن تسهم هذه الزيارة في تطوير علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والدفع بها إلى مستويات أرحب.



من جهة اخرى، استقبل الشيخ محمد بن زايد، الرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، يحضر خلالها «حوار أبوظبي للفضاء»، الذي تنظمه وكالة الإمارات للفضاء.



وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل ومساراته نحو تعزيز التنمية والسلام والازدهار لما فيه الخير لشعوب المنطقة عامة.



كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



كما استقبل الشيخ محمد بن زايد امس ملك ماليزيا عبدالله رعاية الدين شاه وبحثا علاقات الصداقة ومختلف مسارات التعاون بين البلدين في ظل توجهاتهما إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق مستقبل أفضل لشعبيهما.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وقالت وكالة «وام» ان الزعيمين شهدا توقيع اتفاقية ترسية أول امتياز في الشرق الأوسط لموارد النفط غير التقليدية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة النفط والغاز الوطنية الماليزية (بتروناس) للمنطقة البرية «رقم 1» في أبوظبي.































