حنان عبدالمعبود



تنظم الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) منتدى اليوم العالمي لمكافحة الفساد الثاني تحت عنوان «التحول الرقمي ودوره في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين وممثلي المجتمع المدني.



وأوضحت «نزاهة» في بيان لها أن المنتدى سيقام يوم الخميس، بمقر الهيئة تزامنا مع مرور 20 عاما على توقيع الاتفاقية، وبمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر من كل عام، بمشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC» وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي «KFAS»، والجمعية الكويتية لتقنية المعلومات، إضافة لجهات أخرى.