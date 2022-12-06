ليلى الشافعي



أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د.عبدالله المعتوق الحرص على استقطاب المتطوعين وتدريبهم وتنظيم صفوفهم وتوفير المظلة القانونية لهم ودعمهم لوجستيا وإعلاميا عرفانا بدورهم التطوعي النبيل.



وقال المعتوق في كلمة ألقاها خلال حفل بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وتكريم المتطوعين، إن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في ترتيب البيت التطوعي عبر توفير مظلة قانونية لـ40 فريقا تطوعيا وأتاحت الفرصة لـ783 متطوعا ومتطوعة أن ينشطوا في هذا المجال ويقدموا خلال مسيرتهم نماذج تحتذى في العطاء والإبداع.



وذكر أن الهيئة الخيرية وانطلاقا من رؤيتها الاستراتيجية تسعى الى تعزيز دور المتطوعين والفرق التطوعية وتطوير جهودهم، متطلعة بعين الأمل والتفاؤل الى مستقبل أفضل للعمل التطوعي المؤسسي تخطيطا وتقييما وتنفيذا وتعظيما للأثر.



وقال المعتوق إن إيرادات الهيئة خلال عامي 2021 و2022 بلغت قرابة 3 ملايين دينار، و94 مشروعا، كان لها كبير الأثر في حياة أكثر من 4 ملايين ونصف المليون شخص و22 دولة.



من جهته، قال مدير عام الهيئة م.بدر الصميط إن الهيئة الخيرية حريصة على استثمار هذه الطاقات التطوعية وإدارتها بشكل مؤسسي، فقد أنشأت إدارة للعمل التطوعي لتنظيم علاقة شراكة فعالة مع الفرق والمبادرات التطوعية العاملة تحت مظلتها من خلال مجموعة من الإجراءات والسياسات الإدارية والإعلامية والمالية التي تحقق التواصل المؤسسي الفعال، وتكفل ممارسة العمل التطوعي وفق أسس علمية واحترافية.