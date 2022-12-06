

القاهرة - خديجة حمودة



شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، امس، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي (فتح ­- 5)، والذي تجريه المنطقة الشمالية العسكرية، ويستمر لعدة أيام، بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.



وتوجه قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء أ.ح أسامة نجا - في كلمته - بالشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة، على الدعم الذي توليه للمنطقة الشمالية العسكرية، مؤكدا حرص مقاتلي المنطقة على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها، للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.



بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع، والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم، وكيفية اتخاذ القرار، لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها، وفقا لتخصصاتهم المختلفة.



ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي- في كلمته- تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الشمالية العسكرية، مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع.



وأكد حرص القوات المسلحة على الاهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات، والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها في المجالات كافة.



وكان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، قد شهد إحدى مراحل المشروع، التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات.



كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة، للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات.