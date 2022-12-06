تبدو البرتغال المرشحة الأبرز لبلوغ الدور ربع النهائي عندما تواجه سويسرا اليوم على ملعب لوسيل، لكنها تدرك أن منتخب «لا ناتي» المنتفض وصاحب المفاجآت أمام عمالقة الكرة في السنوات الاخيرة سيكون ندا صعب المراس.



تملك «سيليساو أوروبا» ربما أفضل العناصر في جميع المراكز، ولكن يعاب على المدرب فرناندو سانتوس أنه لا يستخرج الأفضل من بعض لاعبيه، في تشكيلة قادرة على تحقيق لقب عالمي أول في تاريخها.



بلغت البرتغال الأدوار الإقصائية في قطر للمرة الخامسة في كأس العالم، وتبقى أفضل نتيجة لها المركز الثالث في مونديال إنجلترا 1966، وفي التاريخ الحديث المركز الرابع في 2006.



في قطر 2022، تصدرت مجموعتها الثامنة بعد فوزين افتتاحيين على غانا والاوروغواي قبل أن تسقط في المواجهة الاخيرة ضد كوريا الجنوبية بعد أن ضمنت تأهلها.



صنع النجم كريستيانو رونالدو التاريخ في الدور الاول عندما بات أول لاعب يسجل في خمس نسخ من كأس العالم، بهدفه الوحيد الذي جاء من ركلة جزاء في الفوز 3-2 على غانا في المباراة الاولى.



لكن زميله برونو فرنانديش خطف الاضواء بعد أن ساهم بشكل مباشر بأربعة أهداف من أصل ستة في ثلاث مباريات، مسجلا اثنين بالاضافة الى تمريرتين حاسمتين.



يدرك رونالدو أن عليه أن يرتقي في مستواه إذا ما أراد المساهمة في بلوغ البرتغال الدور ربع النهائي للمرة الثالثة فقط في تاريخها، وسيكون عاشق الارقام القياسية حتما متحفزا بعد أن تجاوزه غريمه الأزلي ليونيل ميسي في عدد الاهداف المسجلة في النهائيات العالمية (9 مقابل 8)، بعدما أحرز البرغوث هدفا في فوز الارجنتين 2-1 على أستراليا السبت ليقودها الى ربع النهائي.



إذا غاب رونالدو، تملك البرتغال خيارات عدة مع رافايل لياو، وجواو فيليكس اللذين سجل كل منهما هدفا في دور المجموعات بالاضافة الى فرنانديش وبرناردو سيلفا.



وعلى الجهة الأخرى، أحدثت سويسرا كبرى المفاجآت في كأس أوروبا صيف العام الماضي عندما أطاحت بفرنسا بطلة العالم من ثمن النهائي بركلات الترجيح، بعد أن عادت من تأخر 3-1 في الوقت الاصلي لتسجل هدفين في آخر عشر دقائق وتفرض شوطين إضافيين.



ومع وصول مونديال قطر الى أدواره الاقصائية، تتسلح سويسرا بكل النتائج والمفاجآت التي أحدثتها في السنتين الأخيرتين، بالاضافة الى خط هجوم بقيادة بريل إمبولو صاحب الهدفين في قطر، ولاعبين بارزين أمثال غرانيت تشاكا وجيردان شاكيري، وتطمح سويسرا بقيادة مدربها التركي الاصل مراد ياكين الى بلوغ ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخها والأولى منذ 1954 على أرضها.



ستكون هذه المواجهة الأولى على الاطلاق بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم والثالثة بينهما هذا العام، بعد دور المجموعات في دوري الأمم الاوروبية عندما فازت البرتغال ذهابا 4-0 في لشبونة وخسرت إيابا 1-0 في جنيف.