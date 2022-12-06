

إذا كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يستأثر بالاهتمام في كل مرة يخوض فيها مباراة في صفوف منتخب بلاده في مونديال 2022 وتتركز عليه الكاميرات، فإن القلب النابض والعقل المدبر في «سيليساو أوروبا» هو صانع الألعاب برونو فرنانديش.



اهتمام وسائل الاعلام برونالدو وتقدير الرأي العام له يجعل زملاءه يلعبون الأدوار الثانوية، بيد ان لاعب وسط مان يونايتد فرنانديش بدأ يلفت النظر كصانع الألعاب الرئيسي في صفوف فريقه وسجل ثنائية سمحت لمنتخب بلاده في حسم التأهل الى ثمن النهائي قبل الجولة الأخيرة.



قام مدرب البرتغال فرناندو سانتوش بإجراء تغييرات عدة للمباراة الاخيرة ضد كوريا الجنوبية لم تتضمن اراحة رونالدو، فخسرها 1-2 في الرمق الاخير لكن البرتغال احتفظت بصدارة المجموعة وستواجه سويسرا اليوم في ثمن النهائي.



قرر سانتوش اراحة فرنانديش لكن في غيابه فشل المنتخب البرتغالي في صناعة الكثير من الفرص الواضحة.



فشل رونالدو أفضل هداف على الصعيد الدولي أيضا في تشكيل اي خطورة امام مرمى كوريا الجنوبية قبل اخراجه في الدقائق الاخيرة.



بدأ فرنانديش الذي لم يعد زميلا لرونالدو في صفوف مان يونايتد بعد ان ترك الأخير الفريق باتفاق ودي، يصبح اللاعب الركيزة في صفوف المنتخب البرتغالي والقائد الحقيقي المرشح لحمل الشارة بعد اعتزال رونالدو.