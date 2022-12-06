أكد المدير الفني للمنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس انه لم يستقر بعد على التشكيل الذي يخوض به لقاء سويسرا، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس، وقال: «المنتخب السويسري لن يكون لقمة سائغة أمامنا، لقد لعبنا ضده من قبل، ونعلم نقاط القوة والضعف في صفوفه»، مضيفا: سويسرا تملك لاعبين مميزين وخاصة شيردان شاكيري بجانب طريقة لعبها المميزة تنظيميا داخل الملعب.

وأكد فرناندو سانتوس أنه لا يجد تفسيرا لعدم تتويج البرتغال بلقب كأس العالم، موضحا أن المنتخب وصل عدة مرات للأدوار النهائية ولكن لم يحالفه الحظ، وقال: «أعتقد أننا أمام بطولة جديدة نتخذ خطواتها بشكل منفصل من أجل التركيز في كل مباراة على حدة، لافتا إلى أن فريقه تعلم درس الهزيمة أمام كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة لدور المجموعات، وسيقاتل لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار في المونديال.

من جانبه، شدد المدير الفني لمنتخب سويسرا مراد ياكين أن منتخب بلاده يسعى لتحقيق الفوز على حساب البرتغال اليوم، وقال: «المنتخب السويسري سيلعب كمجموعة واحدة وبقلب واحد، ولن نشغل أنفسنا بلاعب بعينه في المنتخب البرتغالي، ولن أضع لاعب بمفرده يحرس كريستيانو رونالدو، نحن قوتنا بالتضامن، ونعلم أن رونالدو يحدث الفارق لكن سوف نرى كيف ستسير الأمور ونأمل أن نتأهل إلى ربع النهائي، وفي المجمل التاريخ لا يهم في مثل هذه المباريات، نحن قادرون على تجاوز المنتخب البرتغالي».

وأعلن مراد عودة حارس المرمى يان سومير والمدافع نيكو إلفيدي لصفوف الفريق بعدما تعافيا من المرض، مضيفا أن جميع لاعبي فريقه أصبحوا جاهزين للمواجهة، وهو ما يجعله يشعر بـ«الحيرة في اختيار تشكيلة الفريق».

وأكد: «إنها فرصة عظيمة لمواصلة كتابة تاريخنا. لقد رأينا النشوة في سويسرا ونود أن نمنحهم مباراة أخرى».