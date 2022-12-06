

أعطى مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي لكل من لاعبيه «فرضا» بالتمرن على تنفيذ ألف ركلة ترجيحية قبل السفر إلى قطر لخوض نهائيات كأس العالم، وذلك لأنه مقتنع بأنها ليست يانصيب بل جزءا من اللعبة.



وبلغت إسبانيا الدور نصف النهائي لكأس أوروبا صيف 2021 بعدما تخطت سويسرا في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح الذي كانت أيضا سببا في سقوطها أمام إيطاليا في دور الأربعة، وقال إنريكي بهذا الشأن: «قبل عام وخلال أحد معسكرات المنتخب الإسباني، قلت للاعبين إنه يتوجب عليهم الوصول الى مونديال قطر وكل منهم قد نفذ ألف ركلة ترجيحية».



وأكد إنريكي أنا متأكد أننا سنضطر إلى تنفيذها في مباراة ما من الأدوار الإقصائية، بالنسبة لي، إنها ليست يانصيب، إنها لحظة من التوتر الشديد، لحظة لإظهار رباطة جأشك وأنه يمكنك تسديد ركلة الجزاء بالطريقة التي تقرر إذا كنت قد تدربت على تنفيذها ألف مرة.



ورأى أن تنفيذ ركلات الترجيح: يقول الكثير عن كل لاعب إنها شيء يمكن التدرب عليه، يمكن إدارته، تعلمك كيف تتحكم بالتوتر، بات للحظ دورا أقل ولحراس المرمى تأثيرا أكبر. وأشاد إنريكي بحراسه الـ 3 أوناي سيمون ودافيد رايا وروبرت سانشيس، قائلا: «يمكن لأي من الثلاثة أن يقدم أداء جيدا جدا في هذه الحالة. كلما ننهي التدريبات، أرى الكثير من اللاعبين ينفذون ركلات الترجيح».