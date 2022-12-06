يسعى المنتخب المغربي الى كتابة تاريخ جديد في مشاركته السادسة في نهائيات كأس العالم، عندما يلاقي الجارة إسبانيا بطلة 2010 اليوم على ستاد المدينة التعليمية في الدوحة في ثمن النهائي.



كرر «أسود الأطلس» إنجازهم عام 1986 عندما باتوا أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ ثمن نهائي العرس العالمي، قبل أن يخرجوا على يد ألمانيا الغربية 0-1 في الدقيقة 89 بخطأ للجدار البشري اثر ركلة حرة مباشرة للوثار ماتيوس.

هذه المرة يطمح المغاربة الى تحقيق ما فشل فيه الجيل الذهبي بقيادة محمد التيمومي وعزيز بودربالة، وكتابة تاريخ جديد ببلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى وتكرار إنجاز الكاميرون والسنغال وغانا أعوام 1990 و2002 و2010 تواليا.

وقال مدافع بايرن ميونيخ الالماني نصير مزراوي عقب الفوز على كندا: «المرة الثانية التي نتخطى فيها الدور الاول وأنا سعيد بإدخال الفرحة في قلوب المغاربة في جميع أنحاء العالم، وأريد أن اشكر الجماهير التي ساندتنا في المباراة، لقد لعبنا 12 لاعبا ضد 11 لاعبا» في إشارة إلى الدور الكبير للجماهير المغربية.

وقد التقى المنتخبان مرة واحدة في كأس العالم وكانت في النسخة الاخيرة عندما كان المغرب قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز بعدما تقدم 2-1 حتى الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع، حيث أدرك الاسبان التعادل عبر ياغو أسباس.

وقتها كان المغرب خارج المنافسة بخسارته مباراتيه الاوليين أمام ايران والبرتغال بنتيجة واحدة 0-1. والتقى المنتخبان أيضا عام 1961 في الملحق اأفريقي الأوروبي المؤهل الى نسخة تشيلي في العام التالي، وفازت اسبانيا 1-0 ذهابا و3-2 ايابا.



ويعول المغرب في مباراة اليوم على خبرة لاعبيه ومعرفتهم الجيدة بالكرة الإسبانية خصوصا حارس مرمى اشبيلية ياسين بونو صاحب جائزة «سامورا» لأفضل حارس مرمى في «الليغا» الموسم الماضي، وزميله في النادي يوسف النصيري، إلى جانب واعد برشلونة المعار إلى أساسونا عبد الصمد الزلزولي، وأشرف حكيمي الذي بدأ مسيرته الكروية مع ريال مدريد، وجواد الياميق (بلد الوليد) وحارس المرمى الثاني منير المحمدي (دافع سابقا عن ألوان ملقة وألميريا ونومانسيا سابقا).

لكن ما يزيد حماس «أسود الأطلس» هو ما يروج حول «استصغار» الإسبان لهم بعدما فضلوا إنهاء الدور الاول في المجموعة الخامسة لتفادي مواجهة البرازيل في ربع النهائي والارجنتين في نصف النهائي.



ونفى قائد «الماتادور» الإسباني سيرجيو بوسكيتس عقب الخسارة المدوية والمفاجئة أمام اليابان 1-2 في الجولة الثالثة الاخيرة، السعي لاختيار خصم معين، قائلا: «كنا نهدف إلى الفوز، لم نكن نريد اختيار خصمنا المقبل».



من جانبه، قال مدربه لويس إنريكي: «لست سعيدا على الإطلاق، نعم تأهلنا، وكنت أتمنى أن أكون في الصدارة، هدفا اليابان زعزعا المباراة، لا أريد أن أحتفل بأي شيء».

وأوضح بوسكيتس أن مواجهة المغرب لن تكون سهلة «اختلفت الأمور بشكل مفاجئ، كنا على رأس المجموعة، وفي لحظات أصبحنا بالمركز الثاني، علينا نسيان آخر مباراة والتركيز على المباراة المقبلة».