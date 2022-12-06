

أكد المهاجم الفرنسي الفذ كيليان مبابي انه حلم بالتتويج مرة ثانية بكأس العالم، وذلك بعد تسجيله ثنائية ساهمت بتخطي پولندا 3-1 في ثمن النهائي، وقال: «بالطبع، كأس العالم هذه هي هوس بالنسبة لي، هي مسابقة أحلامي، لقد بنيت موسمي حول هذه البطولة، وأن أكون جاهزا لها بدنيا ونفسيا». وذكر نجم باريس سان جرمان الذي اصبح بعمر 23 عاما و349 يوما أصغر لاعب يسجل خمسة أهداف في الأدوار الإقصائية من كأس العالم، منذ الأسطورة البرازيلية بيليه عام 1958 (17 عاما و249 يوما) انه أراد القدوم إلى الدوحة ليكون جاهزا. وقال: «لكننا لا نزال بعيدين جدا عن الهدف الذي رسمناه ورسمته أنا، هدفي الوحيد هو الفوز بكأس العالم، ما يعني الآن أن نتخطى ربع النهائي، هذا ما أحلم به، فلم آت إلى هنا كي أحرز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة، لست هنا لأجل ذلك، أنا هنا للفوز ومساعدة منتخب فرنسا».



وبحال تتويجها مرة ثانية تواليا، ستكون فرنسا أول من يحقق هذا الإنجاز منذ البرازيل في 1958 و1962، كما ان جوست فونتين وحده يملك رصيدا أفضل من مبابي في كأس العالم بين اللاعبين الفرنسيين، بعد تسجيله 13 هدفا في نسخة 1958.



وكان مبابي الذي اختير افضل لاعب في أول مباراتين لفرنسا ضد أستراليا والدنمارك قد تهرب من المقابلات الإعلامية، معرضا اتحاد بلاده لغرامة من قبل الاتحاد الدولي (فيفا)، لكن هذه المرة قرر الظهور، وبين قائلا: «تساءل كثيرون عن عدم ظهوري، لكن لا شيء لدي شخصيا ضد الصحافيين، أردت فقط التركيز على بطولتي، وعندما أرغب بالتركيز أحتاج إلى جاهزية بنسبة 100%، لا يمكني خسارة طاقتي على أمور أخرى»، مضيفا لهذا السبب لم أتحدث من قبل، عرفت ان الاتحاد سيتعرض لغرامة، لكني وعدت بأن أدفعها شخصيا.



من جانبه أعرب المدير الفني لمنتخب فرنسا ديديه ديشامب عن سعادته بفوز منتخب بلاده على پولندا، والتأهل إلى دور الـ 8، وقال: «نمتلك شخصية هجومية، خاصة أن التجانس بات أكبر بين مبابي وغريزمان وجيرو»، كانت هناك خطورة نسبية من المنتخب الپولندي في الشوط الأول، لكننا دخلنا سريعا لأجواء المباراة وفرضنا السيطرة داخل الملعب بعد الهدف الأول».



وأكد مدرب فرنسا أن كليان مبابي قادر على أن يقلب الموازين في كرة القدم، مضيفا: يمكنه أن يحطم الأرقام القياسية وننتظر منه ذلك، لأنه من أفضل اللاعبين وربما هو الأفضل في العالم.



بدوره أبدى تشيسلاف ميتشنيويتش، المدير الفني للمنتخب الپولندي، تفهمه للإحباط الذي يعاني منه الفريق ونجمه روبرت ليفاندوفسكي، عقب خروج الفريق من كأس العالم. وقال ميتشنيويتش: «إن الأمر الإيجابي هو وصول فريقه لدور الستة عشر للمرة الأولى في 36 عاما، وذلك رغم شعوره بالإحباط من النتيجة»، مضيفا: للأسف انتهت البطولة بالنسبة لنا، بعد 36 عاما من وصولنا لمرحلة خروج المغلوب، لكننا واجهنا بطل العالم، تهانينا لفرنسا.



ولم يتحدث مينتشنيويتش عن مستقبله، في الوقت الذي ينتهي عقده بنهاية البطولة، كما تم سؤاله أيضا عن ليفاندوفسكي (34 عاما) والذي سجل أول هدفين له في كأس العالم بقطر، ليحقق رقما فرديا خاصا به خلال مشوار پولندا في البطولة، وردا على السؤال، قال مدرب پولندا: «سيقرر «ليفا» مستقبله بنفسه، بالنظر إلى الطريقة التي يلعب بها، أعتقد أنه سيكون القائد لسنوات، دعونا نرى إذا ما كان سيشارك في كأس العالم المقبلة».