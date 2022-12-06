قطر قامت بعمل ضخم وتحضرت جيداً لأفضل استضافة ممكنة لكأس العالم

أتمنى أن يكون ميسي أفضل لاعب في البطولة رغم منافسة مبابي ونيمار ورونالدو



أجرى الحوار - هادي العنزي



تحظى كرة القدم باهتمام عالمي على كل المستويات، وخاصة أهم بطولاتها على الإطلاق وأكثرها شعبية «كأس العالم»، وذلك لما تتخلله البطولة من منافسات مثيرة، وجودة فنية عالية، بالإضافة إلى مشاركة أفضل فرق العالم ولاعبيها في البطولة التي تعد إرثا إنسانيا ورياضيا كبيرا، ومناسبة عالمية تشهد تبادلا ثقافيا كبيرا عبر التقاء الجماهير القادمة من جميع قارات العالم.



«الأنباء» التقت سفيرة الأرجنتين لدى البلاد كلاوديا أليخاندرا زامبييري، لتتعرف على رأيها في مونديال قطر 2022، من حيث التنظيم والضيافة، والمنافسات، والفرق المرشحة للذهاب بعيدا في البطولة، والنجوم الذين تتوقع أن يتألقوا في البطولة.



كيف ترين تنظيم قطر لكأس العالم ولأول مرة في الشرق الأوسط؟



٭ أعرف قطر جيدا، حيث مثلت بلادي فيها لمدة عامين، ورغم أنها دولة صغيرة المساحة، إلا أنها قامت بعمل كبير ومجهود ضخم لتطبق كل المعايير العالمية المطلوبة لأفضل استضافة ممكنة لكأس العالم، وقد تعرضت قطر لكثير من النقد، وهذا أجده غير عادل وغير مقبول مطلقا، خاصة انها أظهرت للعالم أجمع قدرتها على تنظيم بطولة كبيرة مثل كأس العالم وفق أفضل المعايير العالمية، وبالنسبة للذين انتقدوا قطر عليهم الاعتذار.



ما رأيك في خسارة منتخب الأرجنتين في أولى مبارياته بالبطولة؟



٭ كانت هذه الهزيمة بمنزلة دافع قوي لمنتخب الأرجنتين وحافز كبير للتعويض والمضي قدما في البطولة، وهو ما حدث في المباريات التالية وصولا إلى مواجهة منتخب أستراليا في دور الـ 16، وأتمنى أن يواصل طريقه بنجاح لحصد اللقب.



ما الفرق التي تتوقعين لها التأهل إلى الأدوار النهائية في كأس العالم 2022؟



٭ أغلب المنتخبات المشاركة تحضرت جيدا لأفضل مشاركة ممكنة، وعليه فإن الذهاب بعيدا في البطولة متوقع ومتاح لكثير من المشاركين، ولكن تبقى هناك منتخبات مرشحة للوصول إلى الدور نصف النهائي، وفي مقدمتها البرازيل، وفرنسا، وإسبانيا، بالإضافة إلى الأرجنتين بالدرجة الأولى.



نجوم توقعت لهم التألق في أكبر وأهم بطولة في العالم؟



٭ توقعت بروز عدد من المواهب الفذة المشاركة في البطولة مثل الفرنسي كليان مبابي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي نيمار، وأتمنى أن يكون ليونيل ميسي النجم الأوحد والأفضل في البطولة، ويرفع كأس العالم في نهايتها.



ما الرسالة التي تودين توجيهها إلى عشاق كرة القدم في قطر وجميع دول العالم؟



٭ أتمنى على مشجعي كرة القدم المتواجدين حاليا في الدوحة الاستمتاع بكرة القدم العالمية، وكرم الضيافة القطرية والعربية، كما أتمنى عليهم الاهتمام بالبلد المضيف، واحترام التحضيرات الكبيرة التي قام بها في السنوات الأخيرة لأجل أفضل استضافة ممكنة، وعلينا جميعا أن نتذكر جيدا أن «كرة القدم توحدنا جميعا».