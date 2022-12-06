ناصر العنزي



الفرنسيون «إذا ضربوا أوجعوا»، وإذا قالوا فعلوا، وإذا لعبوا أبدعوا، وإذا هددوا نجحوا، وقد أنزلوا المنتخب الپولندي منزلته المتدنية، ودكوا مرماه بثلاثية، متوعدين الإنجليز في دور الـ 8 السبت المقبل في واحدة من أكبر المواجهات شراسة وضراوة بعدما تبادلوا الحروب الكروية بينهما عبر سنوات طويلة، وارتفعت أسهم الفرنسيين أبطال العالم في الحفاظ على لقبهم للمرة الثانية على التوالي بعد أن سبقتهم إيطاليا (1934 و1938) والبرازيل (1958 و1962)، حيث يملك المدرب ديدييه ديشامب عناصر ذات نفس طويل في الملعب لا يتوقفون لحظة في كل خطوطه الثلاثة، فيما يعتبر الحارس هوغو لوريس الأقل كفاءة في الخطوط الفرنسية لولا وجود خط دفاعي صلب يرد عنه الهجمات ويكفيه عبئها.



وعادة ما تقدم فرنسا نجوما بخط الوسط في صناعة الألعاب وأشهرهم ميشيل بلاتيني الذي قاد الديوك لإحراز كأس أمم أوروبا 1984، ثم جاء النجم الكبير زندين زيدان والذي يعتبر من أفضل صناع اللعب في العالم، وكان احد عناصر أبطال كأس العالم 1998 وكأس أمم أوروبا 2000، ولكن المهاجم كيليان مبابي (من أب كاميروني وأم جزائرية) كسر هذه القاعدة وأصبح الاسم الأول في الصفوف الفرنسية وتألق في هذه البطولة مسجلا 5 أهداف قابلة للزيادة جعلته في صدارة الهدافين ليصل إلى رقم 9 أهداف في مشاركتين موندياليتين، ويتميز مبابي (24 عاما) بتسديد الكرة بطريقة غير تقليدية، حيث يضع الكرة تحت قدميه ثم يرمق الحارس بنظره فتخرج منه كأنها طلقة قناص محترف.



٭ اللقب الوحيد الذي حققه المنتخب الانجليزي في مونديال لندن 1966 كان بمنزلة النحس على الكرة الانجليزية ومحبيها، فلم تحقق بعدها أي إنجاز لسرقتهم اللقب بمساعدة من الحكم المساعد، وكان وقتها يسمى حامل الراية بعدما احتسب هدفا للإنجليز في النهائي أمام ألمانيا والكرة لم تتعد خط المرمى.

وفي البطولة الحالية، تعالت الأصوات الانجليزية بأن فريقها قادر على انتزاع اللقب هذه المرة بعد ما خطا خطوات واثقة آخرها ثلاثية سنغالية، ويتعاطف محبو الدوري الانجليزي وأنديته العريقة مع منتخب «الأسود الثلاثة» لعل وعسى يفرحون بعد سبات طويل، وكعادة الصحافة الانجليزية الساخرة واللاذعة وجهت حديثها للمدرب غاريث ساوثغيت: حسنا فعلت يا غاريث باستدعائك ثلاثة لاعبين في مركز الظهير الأيمن، في إشارة إلى الفرنسي مبابي!



٭ قلوبنا مع المغرب اليوم في مواجهته مع إسبانيا لبلوغ دور الـ 8 وهم قادرون على تجاوز هذه المهمة الخطرة كأول فريق عربي يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة، بعدما ترأس ليوث الأطلس مجموعتهم متفوقين على وصيف العالم كرواتيا وبلجيكا، وتضم التشكيلة المغربية عناصر مقتدرة يعتمد عليها المدرب وليد الركراكي وهم: الحارس ياسين بونو وأشرف حكيمي وغانم سايس ونايف أكرد ونصير مزراوي وسفيان أمرابط وعزالدين أوناحي وعبدالحميد صاييري وحكيم زياش وسفيان بوفال ويوسف النصيري، فهل تكتب هذه الأسماء مجدا للمغرب اليوم.

وقال نجم الفريق أشرف حكيمي لصحيفة ماركا الإسبانية: نستحق الاحترام وعلى إسبانيا أن تخاف منا ولم لا نحقق المفاجأة.



٭ إضاعة الوقت اثناء المباريات أصبحت بلا فائدة حيث وفرت التكنولوجيا للحكام وسائل مساعدة دقيقة بعدما كانت حيلة اللاعبين ادعاء الإصابة وغيرها من الخدع التي باتت لا تنطلي على حكام الساحة والفار، وقبل استحداث تقنية الفيديو المساعد «VAR» كانت الخشونة والضرب الخفي سائدة بين اللاعبين، وأكثر من تعرض للضرب هو الاسطورة الراحل دييغو مارادونا وتحديدا في مونديال 1982 و1986، لكنه بالطبع كان محظوظا بهدفه الشهير على انجلترا في مونديال مكسيكو عندما استخدم يده بدلا من رأسه بخفة شديدة.



تقنية الفار أنهت ثقافة الخشونة السيئة وقضت على تحايل اللاعبين وأكدت على صحة الأهداف من عدمها، ومنحت الحكم دعما في إدارة المباراة بثقة عالية، شكرا للفار.