

الدوحة - عبدالعزيز جاسم وفريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن توفير 5000 تذكرة إضافية لجمهور المغرب في مباراة إسبانيا اليوم على ستاد المدينة التعليمية الذي يتسع لـ 44.667 مشجعا.



وتعول الجماهير المغربية والعربية على نجومها حكيم زياش وأشرف حكيمي وعبدالصمد الزلزولي ويوسف النصيري، لحسم المواجهة الصعبة أمام الماتادور الإسباني وسط تطلعات كبيرة للوصول لأبعد نقطة في المونديال بعدما حقق منتخب أسود الأطلس إنجازا غائبا لمدة 36 عاما بالتأهل للدور ثمن النهائي متصدرا مجموعة قوية ضمت كرواتيا وصيفة النسخة الأخيرة وبلجيكا ثالثتها، وهو التأهل الثاني لهذا الدور، حيث كان أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل للدور الثاني عام 1986، مع منتخب ضم العديد من النجوم وقتها منهم بادو الزاكي وعزيز بودربالة وعبدالمجيد الظلمي ومحمد التيمومي، لكن رحلتهم وقفت عند هذا الدور، وبالتالي تتطلع الجماهير لتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ المشاركات المغربية والعربية وسط ثقة كبيرة بقدرة نجوم المغرب نظرا للمستوى الكبير الذي قدموه حتى الآن في البطولة. وقد شهدت الساعات الأخيرة قبل المباراة إقبالا جماهيريا كبيرا على تذاكر المباراة.