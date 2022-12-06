

الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، أنه صاحب قرار إسناد تدريب منتخب «أسود الأطلس» إلى المدرب الوطني وليد الركراكي، خلفاً للبوسني وحيد خليلوزيتش، وذلك قبل انطلاق مونديال قطر بأيام معدودة.



وقال لقجع إن المنتخب المغربي لديه حظوظ في تحقيق الفوز على المنتخب الإسباني معتبرا أن لقاء اليوم مفصلي في تاريخ المغاربة.



وأضاف: «أنه عندما تتوافر الإرادة والجانب الذهني، وعندما تكون المجموعة في وضع جيد، أعتقد أن جميع الإمكانات موجودة للمضي إلى أقصى حد ممكن».



وأكد لقجع أنه كحال كل المغاربة يشعر بالفخر والشرف، مشيرا إلى أن الجمهور المغربي كان مبهرا، لافتا إلى أنه بعد الانتصار على كندا والتأهل لدور الـ 16، دعا اللاعبين إلى الإيمان بإمكاناتهم وثقتهم بأنفسهم، معتبرا أن منافسات المونديال لا تقتصر على الإعداد البدني أو التقني بل أيضا الإعداد الذهني أيضا الذي يشكل عاملا أساسيا.