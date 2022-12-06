سلم سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح رسالة خطية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وقالت سفارة دولة الكويت لدى المملكة في بيان اليوم الاثنين ان السفير الشيخ علي الخالد سلم الرسالة الى نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي خلال لقاءه بمقر وزارة الخارجية السعودية.

وذكرت السفارة انه جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.