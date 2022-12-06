طريقة أكثر أمان وخصوصية للدفع باستخدام آيفون وأبل واتش



أعلن بنك الخليج، أحد البنوك الرائدة في الكويت، اليوم عن طرح أحدث ثورات المدفوعات الرقمية لعملائه. خدمة آبل باي Apple Pay تعتبر الأكثر أمانًا وخصوصية، حيث تسمح للعملاء بالدفع لمشترياتهم في نقاط البيع، وعبر التطبيق، وإلكترونيًا عبر الإنترنت، عند استخدام أجهزتهم من آبل Apple بما فيها جهاز آيفون iPhone أو ساعة آبل Apple Watch وآيباد iPad وماك Mac.



يعتبر الأمان والخصوصية جزءا لا يتجزأ من خاصية آبل باي Apple Pay، حيث لا يتم حفظ أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز أو على خوادم آبل حين يستخدم العملاء بطاقة ائتمان أو بطاقة السحب الآلي الخاصة بهم من بنك الخليج، بل يتم تخصيص رقم فريد لحساب الجهاز وتشفيره وتخزينه في عنصر الأمن، وهو شريحة معتمدة متوافقة مع معايير الصناعة ومصممة لتخزين معلومات الدفع بشكل آمن على الجهاز. يتم تأمين كل عملية شراء من آبل باي Apple Pay بمصادقة تتم باستخدام خاصية التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع أو رمز مرور الجهاز. تتمتع Apple Pay بميزة أمان إضافية تتمثل في تطبيق فايند مي "Find My" الذي يسمح للمستخدمين بتحديد موقع أجهزتهم وقفلها وحتى مسحها عن بُعد في حالة فقد أجهزتهم أو سرقتها.



من السهل تثبيت خدمة آبل باي Apple Pay، حيث توجد الخدمة على جميع أجهزة آبل Apple. ولا يتطلب تفعليها تنزيل تطبيق مستقل، أو الدخول في عمليات معقدة. يجب على العميل فقط إضافة بطاقته المصرفية من بنك الخليج إلى تطبيق والت Wallet على جهاز آيفون iPhone واستخدام الخدمة على الفور. ويمكن إتمام ذلك عبر تطبيق بنك الخليج الإلكتروني أو تطبيق والت Wallet على آيفون iPhone.



تُقبل خدمة آبل باي Apple Pay في ملايين المحلات حول العالم، وفي جميع نقاط البيع التي تتيح الدفع دون تلامس، حيث يمكن استخدام الخدمة بنفس الطريقة التي تستخدم فيها البطاقات. وتتم العملية بكل سهولة بعد إتمام المصادقة بخاصية التعرف على الوجه. كل ما يجب على العميل أن يفعله هو تقريب جهاز آيفون iPhone أو ساعة آبل Apple Watch لإتمام الدفع دون تلامس. يمكن للعملاء أيضًا استخدام آبل باي Apple Pay لإجراء مدفوعات أسرع وأسلس من خلال التجارة الإلكترونية والمعاملات داخل التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، سيواصل حاملو بطاقات بنك الخليج، الذين يستخدمون آبل باي Apple Pay، الحصول نفس المكافآت والمزايا الحصرية المقدمة على بطاقات بنك الخليج.

للمزيد من المعلومات حول آبل باي Apple Pay، الرجاء زيارة الموقع التالي: http://www.apple.com/apple-pay